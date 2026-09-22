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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

عقب‌نشینی بورس در آخرین روز شهریور؛ شاخص کل ریزش سنگین ثبت کرد

عقب‌نشینی بورس در آخرین روز شهریور؛ شاخص کل ریزش سنگین ثبت کرد

بازار سهام در معاملات ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ با افت شدید شاخص‌ها روبرو شد و شاخص کل بیش از ۱۱۳ هزار واحد عقب‌نشینی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان دادوستدهای روز جاری مورخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ تا ساعت ۱۳:۲۶:۲۴، بازار سرمایه روزی سراسر منفی و پرفشار را تجربه کرد و شاخص‌های اصلی بورس با افت‌های چشمگیری مواجه شدند.

بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده از وضعیت بازار در این ساعت، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با افت ۱۱۳,۰۹۵.۰۱ واحدی در سطح ۷,۱۶۷,۳۳۴.۵۴ واحد ایستاد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) نیز با کاهش ۱۴,۶۲۹.۷۶ واحدی در پله ۱,۹۲۲,۳۰۲.۶۱ واحدی قرار گرفت که این امر نشان‌دهنده فشار فروش و ریزش فراگیر در نمادهای کوچک و بزرگ بازار است.

در بخش حجم و ارزش معاملات، ارزش کل بازار سرمایه به رقم ۲۰۷,۷۷۷,۷۲۸.۹۰۴ میلیارد ریال بالغ شد. فعالان بازار در این بازه زمانی، تعداد ۸۹۱,۰۰۰ نوبت معاملاتی را به ثبت رساندند که طی آن، ارزش معاملات به ۳۸۹,۹۲۹.۳۸۸ میلیارد ریال و حجم معاملات به ۶۸.۸۵۱ میلیارد برگه سهم رسید.

روند نزولی و عرضه‌های سنگین در بازار امروز در حالی به وقوع پیوست که فعالان تالار شیشه‌ای تحت تأثیر متغیرهای مختلف اقتصادی و روانی، رویکرد احتیاطی در پیش گرفته و فشار فروش بر جریان ورود نقدینگی سنگینی کرده است.

کد مطلب 6955087
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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