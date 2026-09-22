نجفی: جشن تکلیف، آغاز ارتباط با خداوند است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید نجفی ظهر سه‌شنبه در مراسم جشن تکلیف ویژه فرزندان همکاران سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی و ادارات تابعه که در حسینیه سنگرسازان بی‌سنگر برگزار شد، با اشاره به اهمیت دوران تکلیف و آغاز مسئولیت‌های شرعی اظهار کرد: جشن تکلیف فرصتی ارزشمند برای توجه بیشتر به نعمت‌ها و عنایات الهی و آغاز ارتباط آگاهانه‌تر با خداوند است.

وی با بیان اینکه خداوند انسان را با مجموعه‌ای از نعمت‌ها و ظرفیت‌های گوناگون آفریده است، افزود: انسان در مراحل مختلف زندگی دچار تغییر و تحول می‌شود و باید این فرصت‌ها را برای شناخت بیشتر خداوند و حرکت در مسیر بندگی قدر بداند.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه هیچ‌گاه نباید از درگاه خداوند ناامید شد، گفت: انسان باید با شناخت جایگاه خود، همواره به رحمت و عنایت الهی امیدوار باشد و خود را نسبت به انجام تکالیف الهی مکلف بداند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نجفی با اشاره به جامعیت و جذابیت آموزه‌های دین اسلام تصریح کرد: اسلام تنها به عبادات فردی محدود نمی‌شود، بلکه درباره حقوق همسایه، احترام و نیکی به پدر و مادر، رسیدگی به بیماران و مسئولیت‌های اجتماعی نیز سفارش‌های فراوانی دارد.

وی همچنین بر ضرورت تربیت فرزندان مسئولیت‌پذیر تأکید کرد و گفت: شرایط زندگی و امکانات نسل امروز با نسل‌های گذشته متفاوت است و والدین باید این تفاوت‌ها را درک کنند.

وی افزود: در شرایط امروز ممکن است فاصله میان والدین و فرزندان بیشتر شود؛ بنابراین پدر و مادرها باید تلاش کنند ارتباطی نزدیک، صمیمی و دوستانه با فرزندان خود داشته باشند تا زمینه تربیت نسلی مسئولیت‌پذیر و شکل‌گیری جامعه‌ای سالم و بانشاط فراهم شود.

جشن تکلیف فرزندان عزیز کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی و ادارات تابعه، در فضایی سرشار از معنویت، شور و صفا برگزار شد و نومکلفین در آیینی صمیمی و اثرگذار، آغاز رسمی دوران بندگی و مسئولیت‌پذیری دینی خود را جشن گرفتند. این مراسم با هدف آشنایی فرزندان کارکنان با مفاهیم عبودیت، نماز و ارتباط آگاهانه با خداوند متعال برگزار شد و برنامه‌های متنوع فرهنگی، قرآنی و شاد، حال و هوایی ماندگار و خاطره‌انگیز برای شرکت‌کنندگان و خانواده‌های آنان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حسین قدوسی رقم زد.

این مراسم با حضور جمعی از مدیران و مسئولان سازمان برگزار شد و در پایان، با اهدای هدایایی به نومکلفین، از آنان تجلیل به عمل آمد تا این روز معنوی به عنوان خاطره‌ای شیرین و الهام‌بخش در ذهن و دل فرزندان باقی بماند.