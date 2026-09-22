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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

نجفی: جشن تکلیف، آغاز ارتباط با خداوند است

نجفی: جشن تکلیف، آغاز ارتباط با خداوند است

تبریز- مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: فرزندان باید ارتباط خود با خداوند را قدر بدانند و خود را نسبت به انجام تکالیف الهی مسئول بدانند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید نجفی ظهر سه‌شنبه در مراسم جشن تکلیف ویژه فرزندان همکاران سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی و ادارات تابعه که در حسینیه سنگرسازان بی‌سنگر برگزار شد، با اشاره به اهمیت دوران تکلیف و آغاز مسئولیت‌های شرعی اظهار کرد: جشن تکلیف فرصتی ارزشمند برای توجه بیشتر به نعمت‌ها و عنایات الهی و آغاز ارتباط آگاهانه‌تر با خداوند است.

وی با بیان اینکه خداوند انسان را با مجموعه‌ای از نعمت‌ها و ظرفیت‌های گوناگون آفریده است، افزود: انسان در مراحل مختلف زندگی دچار تغییر و تحول می‌شود و باید این فرصت‌ها را برای شناخت بیشتر خداوند و حرکت در مسیر بندگی قدر بداند.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه هیچ‌گاه نباید از درگاه خداوند ناامید شد، گفت: انسان باید با شناخت جایگاه خود، همواره به رحمت و عنایت الهی امیدوار باشد و خود را نسبت به انجام تکالیف الهی مکلف بداند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نجفی با اشاره به جامعیت و جذابیت آموزه‌های دین اسلام تصریح کرد: اسلام تنها به عبادات فردی محدود نمی‌شود، بلکه درباره حقوق همسایه، احترام و نیکی به پدر و مادر، رسیدگی به بیماران و مسئولیت‌های اجتماعی نیز سفارش‌های فراوانی دارد.

وی همچنین بر ضرورت تربیت فرزندان مسئولیت‌پذیر تأکید کرد و گفت: شرایط زندگی و امکانات نسل امروز با نسل‌های گذشته متفاوت است و والدین باید این تفاوت‌ها را درک کنند.

وی افزود: در شرایط امروز ممکن است فاصله میان والدین و فرزندان بیشتر شود؛ بنابراین پدر و مادرها باید تلاش کنند ارتباطی نزدیک، صمیمی و دوستانه با فرزندان خود داشته باشند تا زمینه تربیت نسلی مسئولیت‌پذیر و شکل‌گیری جامعه‌ای سالم و بانشاط فراهم شود.

جشن تکلیف فرزندان عزیز کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی و ادارات تابعه، در فضایی سرشار از معنویت، شور و صفا برگزار شد و نومکلفین در آیینی صمیمی و اثرگذار، آغاز رسمی دوران بندگی و مسئولیت‌پذیری دینی خود را جشن گرفتند. این مراسم با هدف آشنایی فرزندان کارکنان با مفاهیم عبودیت، نماز و ارتباط آگاهانه با خداوند متعال برگزار شد و برنامه‌های متنوع فرهنگی، قرآنی و شاد، حال و هوایی ماندگار و خاطره‌انگیز برای شرکت‌کنندگان و خانواده‌های آنان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حسین قدوسی رقم زد.

این مراسم با حضور جمعی از مدیران و مسئولان سازمان برگزار شد و در پایان، با اهدای هدایایی به نومکلفین، از آنان تجلیل به عمل آمد تا این روز معنوی به عنوان خاطره‌ای شیرین و الهام‌بخش در ذهن و دل فرزندان باقی بماند.

کد مطلب 6955101

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