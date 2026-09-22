به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا؛ سجاد گنجزاده در خصوص عملکرد کاراتهکاهای ایران در بازیهای آسیایی ناگویا اظهار داشت: خدا را شکر میکنیم که امروز همه بچهها عملکرد خوبی داشتند و موفق شدیم به ۴ فینال در بخش مردان و بانوان راه پیدا کنیم. طبق برنامهریزیهایی که داشتیم، آمادگی بدنی بچهها عالی و سرحال بودند.
وی افزود: علیاصغر آسیابری پیش از رسیدن به فینال، دو حریف داشت که عملکرد عجیبی داشتند؛ آنها مبارزه نمیکردند و فقط فرار میکردند. همین موضوع کار را برای علیاصغر سخت کرد و تنظیمات و تمرکز او را به هم زد. اگرچه حریفان چندان حرفهای نبودند، اما این سبک بازی از نظر روانی او را کمی پایین آورد. با این حال تلاش کردیم او را برای مسابقه فینال ریکاوری کنیم و برگردانیم.
سرمربی تیم ملی کاراته در خصوص مسابقه فینال علیاصغر آسیابری تصریح کرد: حریف فینال علیاصغر، نفر اول رنکینگ جهان بود و در چند سال گذشته سطح بسیار بالایی از خود نشان داده است. با توجه به مبارزه قبلی علیاصغر با او در قهرمانی آسیا، این امیدواری وجود داشت که بتواند شکستش دهد، اما متأسفانه اینجا نتوانست از پس او برآید.
گنجزاده با اشاره به مدال طلای مرتضی نعمتی ادامه داد: مرتضی نعمتی از دور اول واقعا درجهیک مبارزه کرد. او در واقع فینال زودرس خود را همان دور اول با اختلاف ۸ پوئن پیروز شد که به نظرم یکی از بهترین مبارزههای کاراته در این سه روز بود. حریف فینال او کاراتهکای بسیار باهوشی بود و مرتضی برای دومین بار با او روبرو میشد. پیش از این هم او را برده بود و خدا را شکر اینجا هم توانست در فینال شکستش دهد و به مدال طلا برسد. این مدال را به همه مردم عزیز ایران و خانواده کاراته تبریک میگویم.
وی در پایان در خصوص پیشبینی عملکرد نماینده فردا (محمود نعمتی) خاطرنشان کرد: شک نکنید محمود فردا عملکرد درخشانی خواهد داشت. محمود یک ویژگی خاص دارد؛ وقتی مرتضی طلا میگیرد، انرژی محمود چند برابر میشود و مطمئن باشید فردا محمود نعمتی گل میکارد.
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