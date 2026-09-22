سرهنگ احسان بدیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اولویت پلیس در ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد قاطع با سارقان، از انهدام دو باند و دستگیری متهمان پرونده‌های سرقت اموال عمومی و خصوصی در این شهرستان خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین‌شهر و میمه در تشریح جزئیات پرونده اول اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت باتری خودرو در نقاط خلوت و معابر تاریک شاهین‌شهر، شناسایی سارق به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی و مأموران کلانتری ۱۱ قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تلاش‌های میدانی، هویت سارق شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد. متهم در بازجویی‌های تخصصی به ۱۷ فقره سرقت باتری خودرو اعتراف کرد. همچنین با هماهنگی مقام قضائی، فرد مالخری که اقدام به خرید اموال مسروقه می‌کرد نیز شناسایی و در مخفیگاهش دستگیر شد. در بازرسی از محل اختفای متهمان، تعداد زیادی باتری خودرو کشف و ضبط گردید.

دستگیری سارق کابل‌های مخابراتی در شاهین شهر

سرهنگ بدیعیان در ادامه به پرونده دوم اشاره کرد و گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر سرقت کابل از دکل‌های مخابراتی که منجر به اخلال در شبکه اینترنت شهروندان و وارد آمدن خسارات گسترده به زیرساخت‌های مخابراتی شده بود، مأموران کلانتری ۱۱ شاهین‌شهر وارد عمل شدند.

وی افزود: پلیس با رصد دقیق و اقدامات اطلاعاتی، متهم را در حالی که مشغول ارتکاب جرم بود، شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر کرد. این سارق نیز در تحقیقات اولیه به ۵ فقره سرقت از دکل‌های مخابراتی اعتراف کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین‌شهر و میمه با تأکید بر اینکه پرونده هر دو متهم برای سیر مراحل قانونی و صدور احکام قضائی به مراجع مربوطه ارسال شده است، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.