تأکید بازرس کل لرستان بر تسریع در رفع مشکلات خدمات تأمین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه رضایی، بازرس کل قضایی لرستان، به همراه هیئت بازرسی به‌صورت سرزده از شعبه دوم تأمین اجتماعی استان بازدید کرد و در جریان روند ارائه خدمات به مخاطبان این سازمان قرار گرفت.

رضایی در جریان این بازدید با حضور در بخش‌های مختلف شعبه، از نزدیک نحوه خدمات‌رسانی، ظرفیت‌های موجود و مسائل و مشکلات این مجموعه را بررسی و با مدیران، کارکنان و برخی مخاطبان سازمان گفت‌وگو کرد.

تأکید بر رفتار اخلاق‌مدارانه با مردم

بازرس کل قضایی لرستان در جمع مدیران و کارکنان تأمین اجتماعی با تأکید بر اهمیت نحوه تعامل با مردم، اظهار داشت: برخورد اخلاق‌مدارانه با مراجعه‌کنندگان نقش مهمی در جلب رضایت‌مندی آنان دارد و باید در فرآیند ارائه خدمات مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت توجه به مشکلات و دغدغه‌های مردم و تلاش برای رفع موانع موجود در مسیر دریافت خدمات تأکید کرد.

دقت در فرآیند هزینه‌های تأمین اجتماعی پروانه‌های ساختمانی

رضایی با اشاره به موضوع صدور پروانه‌های ساختمانی که از سوی شهرداری برای پرداخت هزینه‌های تأمین اجتماعی معرفی می‌شوند، بر ضرورت دقت در این فرآیند تأکید کرد و خواستار توجه لازم در بررسی و رسیدگی به این موارد شد.

پیگیری مشکلات و ارتقای کیفیت خدمات

در این بازدید، ضمن گفت‌وگو با مسئولان واحدهای مختلف و مخاطبان سازمان، روند خدمت‌رسانی بدون وقفه به مراجعان بررسی و مسائل و مشکلات موجود مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه نیز دستورات لازم برای تسریع در رفع مشکلات و موانع موجود صادر شد.

بازرس کل قضایی لرستان همچنین بر ضرورت شناسایی دقیق مشکلات، رفع دغدغه‌های مردم و توجه به کیفیت و دسترسی مناسب شهروندان به خدمات درمانی تأکید کرد.

وی در پایان گفت: بازرسی کل استان در چارچوب وظایف قانونی خود، موضوعات قابل پیگیری را دنبال خواهد کرد و در برخورد با فساد نیز با قاطعیت با متخلفان برخورد می‌شود.