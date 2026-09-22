عامل تخلیه فاضلاب در حاشیه جاده رودهن شناسایی و اعلام جرم شد

به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزاکریمی، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: پس از انتشار تصاویری از تخلیه فاضلاب انسانی در حاشیه جاده رودهن در رسانه‌های محلی و فضای مجازی، موضوع در دستور کار اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند قرار گرفت.

وی افزود: تصاویر ثبت‌شده توسط یکی از شهروندان و همچنین پلاک خودروی مورد استفاده، مبنای اقدامات شناسایی قرار گرفت و با توجه به مستندات موجود، علیه عامل این اقدام اعلام جرم شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند با قدردانی از همکاری شهروند گزارش‌دهنده ادامه داد: پیگیری‌های قانونی برای شناسایی عامل و برخورد با این تخلف در حال انجام است و موضوع تا طی کامل مراحل قانونی و تعیین تکلیف پرونده پیگیری خواهد شد.

میرزاکریمی خاطرنشان کرد: تخلیه فاضلاب در محیط علاوه بر ایجاد آلودگی و آسیب به محیط زیست، می‌تواند سلامت عمومی را نیز تهدید کند.

وی با اشاره به برخورد با موارد مشابه در سال‌های گذشته بیان کرد: در موارد مشابه، متخلفان پس از طی مراحل قضایی و صدور رأی از سوی دادگاه بخش رودهن به یک سال حبس محکوم شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند تأکید کرد: این اداره با هرگونه اقدام منجر به آلودگی محیط زیست و تهدید علیه بهداشت عمومی، مطابق قانون برخورد می‌کند و پرونده حاضر نیز تا حصول نتیجه قانونی پیگیری خواهد شد.