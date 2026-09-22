به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به ارتحال حضرت آیت‌الله‌العظمی سید موسی شبیری زنجانی و به منظور برگزاری مراسم عزاداری متناسب با این ایام، مراسم روضه ویژه خواهران که قرار بود امروز در امامزاده سیدابراهیم(ع) برگزار شود، با دسته عزاداری عصر شهادت حضرت فاطمه معصومه(س) ادغام شده و به صورت مشترک برگزار خواهد شد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، این مراسم روز سه‌شنبه ۳۱ شهریورماه از ساعت ۱۵:۳۰ آغاز می‌شود و عزاداران حرکت خود را از مقابل مسجد جامع (سید) به سمت امامزاده سیدابراهیم(ع) آغاز می‌کنند.

پس از حضور دسته عزاداری در امامزاده سیدابراهیم(ع)، مراسم اقامه عزا به مناسبت شهادت حضرت فاطمه معصومه(س) و بزرگداشت مقام مرجعیت برگزار خواهد شد.

از عموم مردم، به‌ویژه خواهران و برادران، دعوت شده است با حضور در این مراسم، در سوگ بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه(س) و در بزرگداشت مقام مرجعیت و ارتحال این مرجع عالیقدر، به اقامه عزا بپردازند.