به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، فاطمه بغلانی‌پور با تمجید از عملکرد دختران کاتای ایران عنوان کرد: همانطور که دیدید عملکرد دختران ما خیلی عالی بود و بسیار متحد، منسجم و عالی کاتا زدند. قطعا یک مسابقه برد و باخت دارد و فکر می‌کنم این امکان وجود داشت که بچه‌های ما مدال طلا کسب کنند و امیدوارم این اتفاق در مرحله بعدی بیفتد. کاتا ثابت کرد که می‌تواند فینالیست باشد و راه را برای کاتاروهای دیگر باز کرد.

سرمربی تیم کاتای دختران در پاسخ به این پرسش که بعد از کسب مدال در بازی‌های ساحلی، کشورهای اسلامی و بازی‌های آسیایی، امکان کسب سکوی جهانی نیز وجود دارد، گفت: این امکان وجود دارد و هیچ چیزی نشد ندارد؛ به خصوص برای دختران ایران زمین که همیشه سدها را شکستند و از پس هر چیزی بر آمدند. مطمئن هستم که دختران ایران می‌توانند روزی بر سکوی جهانی تکیه بزنند و پرچم کشور را بالا ببرند. البته منظور من دختران کاتا است؛ چرا که این اتفاق برای دختران کومیته افتاده است.

بغلامی‌پور در مورد اینکه از کسب مدال نقره بازی‌های آسیایی رضایت دارد، گفت: هر مربی به خوشرنگ‌ترین مدال فکر می‌کند، اما خدا را شاکرم که دختران من ثابت کردند که می‌توانند فینالیست شوند. امیدوارم در مراحل بعد خوشرنگ‌ترین مدال را کسب کنند.