به گزارش خبرنگار مهر، اکبر صالحی پیش از ظهر سه شنبه در هفتمین آیین ملی تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت که توسط ادارهکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: پیشکسوتان دفاع مقدس و ایثارگران با بندگی، رزمندگی و ایستادگی، قطعهای ماندگار از تاریخ ایران اسلامی را ساختند که برای همیشه در تاریخ جاودانه خواهد ماند.
وی با اشاره به تقدیم ۲۴ هزار شهید گلگونکفن از استان اصفهان تصریح کرد: اصفهان تنها در دوران دفاع مقدس نقشآفرین نبوده است، بلکه در عرصه دفاع از حرم اهلبیت (ع) و حوادث و درگیریهای سالهای اخیر نیز همواره در صحنه حضور داشته و مردم این خطه همچنان پای آرمانهای انقلاب ایستادهاند.
پیشکسوتان؛ راویان حقیقی فرهنگ مقاومت
صالحی خانوادههای شهدا و ایثارگران را گنجینهای از خاطرات و ناگفتههای دفاع مقدس دانست و افزود: حفظ آثار دفاع مقدس تنها به ساخت موزه و نگهداری اسناد خلاصه نمیشود؛ مهمتر از آن، حفظ اسرار و خاطراتی است که در سینه جانبازان، آزادگان و خانوادههای شهدا نهفته است و اگر این تاریخ شفاهی منتقل نشود، بخشی از هویت ملی آسیب خواهد دید.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان با اشاره به ضرورت جهاد تبیین در مدارس خاطرنشان کرد: از آموزش و پرورش خواستهایم در مناسبتهایی همچون هفته دفاع مقدس و سوم خرداد، از ظرفیت پیشکسوتان برای روایت مستقیم رستاخیز مقاومت و کمبودها و سختیهای آن دوران برای دانشآموزان استفاده کند تا نسل جوان با حقیقت ایستادگی ملت آشنا شود.
ابعاد شناختی و امنیتی درگیریهای ۱۲ روزه اخیر
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوادث و درگیریهای ۱۲ روزه اخیر گفت: جنگهای اخیر صرفاً درگیری نظامی و موشکی نبود، بلکه ابعاد پیچیده اطلاعاتی، امنیتی، شناختی و فناورانه داشت که نیروهای مسلح، نهادهای امنیتی، انتظامی و بسیجیان قهرمانانه با ایستادگی از کشور دفاع کردند.
صالحی با ارائه آماری از صدمات واردشده به زیرساختهای استان در این حملات اظهار کرد: در جریان این حملات، یکهزار و ۹۷۵ واحد تولیدی و صنعتی استان اصفهان آسیب دیدند و ۳۵۴ مرکز نظامی و انتظامی نیز مورد هجمه قرار گرفتند که این میزان آسیب، گویای اهمیت و نقش راهبردی استان اصفهان است.
وی همچنین با اشاره به حادثه «دشت مهیار» یادآور شد: این واقعه برای مردم و مسئولان استان یادآور امدادهای الهی در شرایط دشوار بود و باید از چنین حوادثی برای تقویت روحیه امید، ایمان و ایستادگی در جامعه بهره برد.
تأکید بر صیانت از سرمایه اجتماعی و خدمت شبانهروزی به مردم
معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان با بیان اینکه مردم ایران در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی همچنان حامی نظام و کشور هستند، تأکید کرد: مسئولان وظیفه دارند قدردان این ملت بوده و شبانهروز برای کاهش مشکلات و پیگیری مطالبات مردمی تلاش کنند.
صالحی با هشدار نسبت به نقشههای دشمن در جنگ شناختی یادآور شد: دشمن به دنبال تضعیف امید و ناامیدی در جامعه است؛ از این رو باید هوشیار باشیم تا فشارهای اقتصادی و معیشتی موجب غفلت از صیانت سرمایه اجتماعی و تضعیف روحیه مقاومت ملت بزرگ ایران نشود.
نظر شما