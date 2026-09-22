حبیبی: پیشکسوتان دفاع مقدس حافظان حافظه تاریخی ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعدازظهر سه‌شنبه در آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت کشور، پیشکسوتان این عرصه را از مهم‌ترین حاملان خاطرات و تجربه‌های تاریخی ملت ایران دانست و بر ضرورت ثبت و انتقال روایت‌های آنان به نسل‌های آینده تأکید کرد.

وی اظهار کرد: پیشکسوتان دفاع مقدس حافظان واقعی حافظه تاریخی ملت ایران و سرمایه اجتماعی و معنوی کشور هستند و خاطرات و روایت‌های آنان باید به‌صورت مستند و در قالب‌های گوناگون از نسلی به نسل دیگر منتقل شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به جایگاه این استان در تاریخ دفاع و مقاومت افزود: کرمانشاه در مقاطع مختلف تاریخ معاصر ایران در خط مقدم دفاع از کشور قرار داشته و مردم این استان در دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان صحنه‌هایی از ایستادگی و فداکاری را رقم زده‌اند.

حبیبی تصریح کرد: کرمانشاه صرفاً یک موقعیت جغرافیایی در دوران دفاع مقدس نبود، بلکه بخش مهمی از تاریخ مقاومت ملت ایران در این سرزمین شکل گرفت و مناطق بازی‌دراز، قصرشیرین و مرصاد هر یک روایتگر بخشی از ایثار، شجاعت و جانفشانی مردم و رزمندگان هستند.

وی با اشاره به شمار شهدای استان خاطرنشان کرد: بیش از ۱۰ هزار شهید از کرمانشاه تقدیم انقلاب و نظام شده و این استان همچنین میزبان بیش از ۱۶ هزار شهید بوده است؛ از این رو باید در برابر مردم، شهدا، رزمندگان و پیشکسوتان این دیار که با فداکاری از کشور دفاع کردند، ادای احترام کرد.

استاندار کرمانشاه در ادامه با بیان خاطره‌ای از دوران جنگ رمضان گفت: در جریان بازدید از جبهه‌ها با سربازی مواجه شدم که هفت روز از پایان خدمتش گذشته بود، اما همچنان در منطقه حضور داشت؛ وقتی درباره علت ترخیص نشدن او سؤال کردم، خودش پاسخ داد که جنگ است و تا پایان جنگ در کنار همرزمانش خواهد ماند. این روحیه غیرت و مسئولیت‌پذیری همان ویژگی‌هایی است که ملت ایران را در شرایط دشوار به میدان آورده است.

حبیبی با تأکید بر اینکه خاطرات پیشکسوتان نباید تنها در حافظه آنان باقی بماند، اظهار کرد: روایت‌های دفاع مقدس باید در قالب‌های مختلف ثبت شود، زیرا امنیت، آرامش، عزت و اقتدار امروز کشور حاصل فداکاری انسان‌هایی است که برای دفاع از ایران و انقلاب اسلامی از جان خود گذشتند.

وی افزود: کتاب‌ها و کتابخانه‌ها باید مملو از خاطرات و روایت‌های پیشکسوتان دفاع مقدس باشد و مجموعه‌های فرهنگی و رسانه‌ای نیز وظیفه دارند این تجربه‌ها و افتخارات را به نسل‌های آینده منتقل کنند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به برخی چهره‌ها و حوادث شاخص دفاع و مقاومت در استان گفت: شهید محمدجعفر جعفری، حماسه مرصاد، بازی‌دراز و فرنگیس حیدرپور، در کنار قهرمانان جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، بخشی از تاریخ پرافتخار مقاومت هستند و این نمونه‌ها باید به نسل جدید معرفی شوند.

حبیبی همچنین با اشاره به جانباز سرافراز حسین محمدی و یکی از قهرمانان جنگ رمضان اظهار کرد: اینکه جوانی پس از از دست دادن دست‌ها و پاهای خود همچنان از آمادگی برای بازگشت به میدان سخن می‌گوید، جلوه‌ای از روحیه‌ای است که در محاسبات دشمن نمی‌گنجد و می‌تواند برای نسل جوان الهام‌بخش باشد.

وی پیشکسوتان دفاع مقدس را فراتر از خاطره‌گویان این دوران توصیف کرد و گفت: پیشکسوتان سرمایه اجتماعی و معنوی نظام هستند و ارزش هر یک از آنان برای جامعه به اندازه یک لشکر، سپاه و تیپ است؛ روایت این افراد می‌تواند در شرایط دشوار، امید، اعتماد و روحیه ایستادگی را در جامعه تقویت کند.

استاندار کرمانشاه با هشدار نسبت به ایجاد فاصله میان نسل دفاع مقدس و جوانان امروز تصریح کرد: اگر حماسه‌های دفاع مقدس با زبان قابل فهم برای نسل جدید روایت نشود، فاصله میان قهرمانان دیروز و جوانان امروز بیشتر خواهد شد و دشمن می‌تواند از این فاصله برای نفوذ و آسیب‌رسانی استفاده کند.

حبیبی ادامه داد: نباید اجازه داد روایت تحریف‌شده جای واقعیت را بگیرد و مقابله با تحریف نیازمند حضور فعال در عرصه روایتگری است؛ در این مسیر علاوه بر کتاب و تریبون، باید از ظرفیت هنر، سینما، تلویزیون، فضای مجازی و حتی هوش مصنوعی برای انتقال مفاهیم دفاع و مقاومت به نسل جدید بهره گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، وحدت و انسجام ملی را از عوامل مهم عبور کشور از شرایط دشوار دانست و اظهار کرد: آنچه به گفته وی در جنگ‌های اخیر موجب ناکامی دشمن شد، وحدت و انسجام مردم و همدلی میان جامعه، نیروهای مسلح و مسئولان بود و این سرمایه باید تقویت شود.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: تجربه تاریخی نشان می‌دهد هر زمان علما، فرهیختگان، پیشکسوتان ایثار و شهادت، مدیران و مردم در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، حل مسائل و عبور از مشکلات آسان‌تر شده است و امروز نیز توسعه، امنیت و آرامش کشور به همدلی و انسجام نیاز دارد.

حبیبی در پایان تأکید کرد: همه افراد جامعه و به‌ویژه پیشکسوتان دفاع مقدس باید پرچمدار وحدت، همدلی و ایثار باشند تا با همراهی یکدیگر بتوان برای حل مشکلات مردم گام برداشت و مسیر عزت و اقتدار ایران اسلامی را ادامه داد.