به گزارش خبرگزاری مهر به از نقل از روابط عمومی شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران، این شیوه‌نامه در ۱۳ ماده و با مشارکت شرکت شهربان و حریم‌بان، شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران و اداره کل برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی معاونت خدمات شهری و محیط زیست تدوین شده و چارچوب واحدی را برای مواجهه با سد معبر اصناف در سراسر شهر تهران تعیین می‌کند.

در این شیوه‌نامه، حفظ حقوق عمومی شهروندان در استفاده از معابر، افزایش ایمنی تردد عابران پیاده، ارتقای نظم و انضباط شهری، کاهش مزاحمت‌های صنفی و جلوگیری از اشغال معابر عمومی، در کنار حمایت از فعالیت‌های اقتصادی در چارچوب ضوابط شهری، از اهداف اصلی طرح عنوان شده است.

بر اساس فرآیند پیش‌بینی‌شده، برخورد با سد معبر صنفی از شناسایی و ثبت تخلف آغاز و پس از طی مراحل تذکر و اخطار قانونی، تعیین مهلت برای رفع تخلف و مستندسازی اقدامات، در صورت عدم تمکین، وارد مرحله رفع سد معبر خواهد شد. همچنین برای موارد تکرار تخلف، فرآیند قانونی و ارجاع پرونده به کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری پیش‌بینی شده است.

جایگزینی اقدامات مقطعی با فرآیند مشخص و قابل پایشیکی از رویکردهای اصلی این شیوه‌نامه، جایگزینی اقدامات مقطعی و سلیقه‌ای با یک فرآیند مشخص، مرحله‌ای و قابل پایش است؛ به‌گونه‌ای که تمامی اقدامات از مرحله شناسایی تا نتیجه نهایی، مستندسازی و در سامانه جامع شهربان ثبت شود.

مطابق این شیوه‌نامه، مسئولیت مستقیم شناسایی، پیشگیری و رفع موارد سد معبر در محدوده هر منطقه بر عهده شهرداری همان منطقه است و مناطق موظف‌اند ضمن گشت‌زنی و شناسایی مستمر، اخطارهای لازم را ابلاغ، اقدامات قانونی را اجرا و نتایج عملکرد خود را مستندسازی و گزارش کنند.

در همین چارچوب، شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران نیز به‌عنوان ناظر عالیه فرآیند اجرای شیوه‌نامه، مسئول بازدیدهای مستمر، ارزیابی عملکرد مناطق و تهیه گزارش‌های نظارتی برای معاونت خدمات شهری و محیط زیست خواهد بود. همچنین شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در حوزه تدوین ضوابط، همکاری با اتحادیه‌های صنفی و نظارت بر اجرای فرآیندهای مرتبط ایفای نقش خواهد کرد.

در این شیوه‌نامه بر رعایت حقوق شهروندی، اطلاع‌رسانی و اخطار اولیه، برخورد قانونی و مرحله‌ای، جلوگیری از تنش‌های اجتماعی، همکاری با اتحادیه‌های صنفی و رعایت عدالت و عدم تبعیض در اجرای طرح تأکید شده است.

با ابلاغ این شیوه‌نامه، فرآیند رفع سد معبر اصناف در مناطق ۲۲گانه تهران در قالب چارچوبی واحد و قابل ارزیابی دنبال خواهد شد؛ رویکردی که هدف نهایی آن بازگرداندن معبر به کارکرد اصلی خود، صیانت از حق تردد شهروندان و تحقق نظم پایدار شهری است.