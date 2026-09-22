به گزارش خبرگزاری مهر، صبح جمعه ۲۷ شهریور، تهران از میدان امام حسین(ع) تا میدان انقلاب شاهد یکی از بزرگترین تجمعهای سازمانیافته از آغاز جنگ بود؛ رژهای که از ساعت ۸ صبح آغاز شد و در آن گردانهای پویش «جانفدای ایران» در کنار گروههای مختلف مردم در مسیر تعیینشده حرکت کردند. در گزارشهای منتشرشده از این مراسم، حضور زنان و جوانان، پیشکسوتان دفاع مقدس، نیروهای بسیج و شرکتکنندگانی با لباس نظامی دیده میشد و در بخشهایی از مراسم نیز افراد با کفن حضور داشتند؛ تصویری که برگزارکنندگان آن را نمادی از آمادگی برای فداکاری در دفاع از کشور معرفی کردند.
در امتداد این مسیر، پرچمهای ایران در دست شرکتکنندگان دیده میشد و شعارهای ضدآمریکایی و ضداسرائیلی فضای مراسم را همراهی میکرد. بخشی از تجهیزات نظامی نیز در معرض دید قرار گرفت؛ از سامانههای پدافندی و تجهیزات زمینی تا پهپادهایی که در گزارش رسانههای خارجی نیز دیده شدند. خبرگزاری آسوشیتدپرس از نمایش تجهیزات نظامی و پهپادهایی خبر داد که به گفته این خبرگزاری، در حمله به کشتیها در تنگه هرمز مورد استفاده قرار گرفتهاند.
در تهران، عدد اعلامشده برای این رژه ۳۱۳ هزار نفر بود؛ رقمی که رسانههای ایرانی آن را بهعنوان شمار نیروهای حاضر در رژه اعلام کردند. همزمان، فرمانده سپاه تهران گفته بود حدود ۵۰۰ هزار نفر برای حضور در این مراسم ثبتنام کردهاند. رسانههای خارجی اما در توصیف اندازه جمعیت عمدتاً از عبارت «صدها هزار نفر» استفاده کردند و الجزیره نیز تصریح کرد که رقم ۳۱۳ هزار نفر را نتوانسته بهطور مستقل تأیید کند.
همین تصاویر و همین روایت، چند ساعت بعد از خیابانهای تهران به تیتر رسانههای بینالمللی رسید؛ رسانههایی که هر کدام از زاویهای متفاوت به یک صحنه مشترک نگاه کردند: حضور گسترده مردم، اعلام آمادگی برای دریافت آموزش نظامی، نمایش تجهیزات و تلاش ایران برای نشان دادن آمادگی دفاعی در میانه جنگ و فشار اقتصادی.
از «نمایش قدرت» تا «آمادگی برای دفاع»
والاستریت ژورنال یکی از نخستین رسانههایی بود که تجمع تهران را در چارچوب شرایط جنگ و فشار اقتصادی ایران روایت کرد. این روزنامه نوشت صدها هزار نفر در تهران در حالی به خیابان آمدند که تلاشهای دیپلماتیک برای پایان جنگ با آمریکا با بنبست مواجه شده و فشارهای اقتصادی نیز ادامه دارد. والاستریت ژورنال بر حضور مردان و زنان، پرچمهای ایران و شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» تأکید کرد.
واشنگتنپست نیز با انتشار گزارشی از خبرگزاری آسوشیتدپرس، این مراسم را بزرگترین تجمع سازمانیافته دولتی از زمان آغاز جنگ توصیف کرد. در این گزارش، حضور شرکتکنندگان با لباسهای رزمی، حمل پرچمها و آمادگی برای دریافت آموزش نظامی برجسته شده است. واشنگتنپست همچنین به اعلام ثبتنام بیش از ۶۰۰ هزار نفر برای مشارکت در آموزشهای نظامی و پیشبینی حضور بیش از یک میلیون نفر در این آموزشها اشاره کرد.
آسوشیتدپرس نیز در گزارشی که در رسانههایی از جمله لسآنجلستایمز بازنشر شد، نوشت صدها هزار ایرانی روز جمعه با اعلام آمادگی برای در دست گرفتن سلاح در تجمعی در تهران حاضر شدند؛ تجمعی که این خبرگزاری آن را بزرگترین نمونه از این نوع از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در ماه فوریه دانست. این خبرگزاری همچنین به نمایش تجهیزات نظامی، حضور زنان وابسته به سپاه با سلاح و نمایش پهپادها و سامانههای پدافندی اشاره کرد.
لسآنجلستایمز روایت خود را با تصویری از «صدها هزار ایرانی» آغاز کرد که در بزرگترین نمایش ایستادگی از زمان شروع جنگ به خیابانهای تهران آمدهاند. این رسانه نوشت داوطلبان در مرکز تهران با لباسهای رزمی و پرچمها حرکت کردند و آمادگی خود را برای بهدست گرفتن سلاح نشان دادند. در گزارش این روزنامه همچنین به شعارهای ضدآمریکایی و ضداسرائیلی، نمایش تجهیزات پدافندی و حضور نیروهای زن سپاه اشاره شده است.
روایت تایمز اسرائیل: «بزرگترین تجمع از آغاز جنگ»
تایمز اسرائیل نیز با استناد به گزارش آسوشیتدپرس، از حضور صدها هزار نفر در یک تجمع سازمانیافته در تهران خبر داد. این رسانه نوشت صداوسیمای ایران شمار حاضران را ۳۰۰ هزار نفر اعلام کرده و شرکتکنندگان در مراسم شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادهاند. در این گزارش همچنین از لگدمال شدن پرچمهای آمریکا و اسرائیل توسط برخی شرکتکنندگان و اعلام آمادگی برای در دست گرفتن سلاح سخن گفته شده است.
CBS: «نمایش وحدت و مقاومت»
CBS News نیز در پوشش خود از تجمع تهران، آن را یک بسیج گسترده توصیف کرد که در آن شرکتکنندگان آمادگی خود را برای دفاع از کشور و دریافت آموزش نظامی اعلام کردند. این شبکه به رقم بیش از ۳۰۰ هزار نفر که از سوی رسانههای رسمی ایران اعلام شده بود، اشاره کرد و از شعارهای ضدآمریکایی و ضداسرائیلی و تشویق رسانههای دولتی برای پیوستن مردم به این کارزار نوشت.
الجزیره: یک نیروی داوطلب تازه در خیابانهای تهران
الجزیره در گزارشی با عنوان «ایرانیان در بزرگترین نمایش ایستادگی از زمان آغاز جنگ راهپیمایی کردند» نوشت صدها هزار نفر در تهران در یک تجمع سازمانیافته حاضر شدند و آمادگی خود را برای در دست گرفتن سلاح اعلام کردند.
این رسانه بر شکل تازه سازماندهی نیروهای داوطلب تمرکز کرد و نوشت این نیرو قرار است آموزشهای محدود نظامی و امدادی دریافت کند. الجزیره همچنین از حضور داوطلبان با لباس رزمی، نمایش پهپادها و سامانههای پدافندی و حضور زنان و نوجوانان در این مراسم خبر داد.
الجزیره در گزارشی دیگر که دو روز بعد منتشر کرد، دامنه توجه خود را از خودِ مراسم به ساختار پویش برد و نوشت مقامهای ایرانی از ثبتنام بیش از ۶۰۰ هزار نفر در مرحله فعال این طرح خبر دادهاند و انتظار دارند شمار افراد آموزشدیده به بیش از یک میلیون نفر برسد. این رسانه همچنین گزارش کرد که مسئولان از تشکیل اولیه هزار واحد یا گردان سخن گفتهاند.
ایندیپندنت: از تجمع تهران تا جذب نیروهای داوطلب
ایندیپندنت نیز تجمع تهران را یک راهپیمایی بزرگ سازمانیافته توصیف کرد و بر پیوند آن با آغاز آموزشهای نظامی تأکید داشت. در روایت این رسانه، صدها هزار نفر در تهران حاضر شدند و همزمان درباره جذب و آموزش داوطلبان برای دفاع از ایران اطلاعرسانی شد.
در همین چارچوب، عدد بیش از ۶۰۰ هزار ثبتنام و چشمانداز رسیدن تعداد افراد آموزشدیده به بیش از یک میلیون نفر، به یکی از اعداد مورد توجه رسانههای خارجی تبدیل شد؛ عددی که مقامهای ایرانی اعلام کردهاند و رسانههای بینالمللی آن را به همین مقامها نسبت دادهاند.
یورونیوز: تمرکز بر «نمایش قدرت» در تهران
یورونیوز نیز در بازتاب این رویداد، بر گستردگی تجمع در پایتخت و نمایش تجهیزات و پهپادهای نظامی تمرکز کرد. در روایت این رسانه، حضور نیروهای بسیج و شرکتکنندگان در پویش جانفدا در کنار نمایش تجهیزات نظامی، یکی از وجوه اصلی مراسم تهران بود.
فراتر از یک تجمع؛ روایت رسانههای جهان از یک بسیج گسترده
بازتاب این رویداد در رسانههای خارجی تنها به تعداد حاضران محدود نماند. وجه مشترک گزارشهای آسوشیتدپرس، واشنگتنپست، لسآنجلستایمز، الجزیره، CBS، والاستریت ژورنال و تایمز اسرائیل این بود که مراسم جمعه را نه صرفاً یک تجمع خیابانی، بلکه نمایش سازمانیافتهای از نیروهای داوطلب و اعلام آمادگی برای دریافت آموزش نظامی و دفاع از کشور توصیف کردند. در کنار این موضوع، نمایش تجهیزات نظامی، پهپادها، حضور زنان و جوانان و شعارهای ضدآمریکایی و ضداسرائیلی نیز در روایت بیشتر این رسانهها تکرار شد.
فرستپست نیز در بازتاب این رویداد، بر حجم مشارکت و اهمیت تاریخی بسیج داوطلبان تمرکز کرد و آن را در مقایسه با تجربه بسیج نیروها در دوران جنگ ایران و عراق مورد توجه قرار داد. این رسانه با اشاره به آمار داوطلبان در جنگ دهه ۱۹۸۰، میزان مشارکت اعلامشده در پویش جانفدا را از منظر تاریخی قابل توجه دانست.
در نهایت، واشنگتنپست و آسوشیتدپرس، لسآنجلستایمز، الجزیره، CBS، والاستریت ژورنال و تایمز اسرائیل با وجود تفاوت در زاویه روایت، در یک نقطه مشترک بودند: جمعه ۲۷ شهریور، خیابانهای مرکزی تهران صحنه حضور صدها هزار نفر در مراسمی بود که محور آن اعلام آمادگی برای دفاع و پیوستن به آموزشهای نظامی بود؛ رویدادی که تصاویر آن، از رژه نیروها و حضور زنان و جوانان تا نمایش پهپادها و تجهیزات نظامی، در همان روز از تهران به رسانههای جهان رسید.
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