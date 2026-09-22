پراید سرقتی در قروه کمتر از ۲۴ ساعت به مالک بازگردانده شد

سرهنگ واحد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام سرقت یک دستگاه خودروی پراید سفیدرنگ در شهرستان قروه، شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این سرقت در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با انجام اقدامات پلیسی و افزایش گشتزنیهای هدفمند در محدودههای تحت پوشش، سرنخهای لازم برای شناسایی خودروی مسروقه را به دست آوردند.
فرمانده انتظامی قروه ادامه داد: تلاش مأموران در نهایت به کشف خودروی سرقتی در یکی از روستاهای حوزه استحفاظی و دستگیری سارق، کمتر از ۲۴ ساعت پس از وقوع سرقت منجر شد.
مظفری خاطرنشان کرد: خودروی کشفشده پس از انجام مراحل قانونی به مالک تحویل داده شد و متهم نیز برای ادامه روند رسیدگی قضایی به مرجع مربوط معرفی و روانه زندان شد.
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