به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن سهندی روز سه شنبه در هفتمین آیین سراسری تجلیل و تکریم پیشکسوتان جهاد و مقاومت استان زنجان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تجلیل از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس اظهار کرد: دفاع مقدس را میتوان از ابعاد مختلف بررسی کرد، اما یکی از مهمترین ویژگیهای آن، شکستن بنبستهایی بود که در برابر ملت ایران قرار داشت.
وی افزود: دفاع مقدس صرفاً یک دوره هشتساله جنگ نبود، بلکه پدیدهای بود که فرهنگ بنبستشکنی و هویت مقاومت را در جامعه شکل داد و آثار آن در عرصههای مختلف علمی، دفاعی، امنیتی و اجتماعی همچنان قابل مشاهده است.
فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان با بیان اینکه اسناد، خاطرات و روایتهای برجایمانده از دوران دفاع مقدس ابعاد این فرهنگ را نشان میدهد، ادامه داد: روحیه بنبستشکنی در آن دوران به یک موضوع محدود نبود و در عرصههای مختلف خود را نشان داد؛ بهگونهای که این رویکرد پس از پایان جنگ نیز در مسیر پیشرفت کشور ادامه پیدا کرد.
سهندی، بخشی از دستاوردهای علمی و فناوری امروز نیروهای مسلح را متأثر از همین فرهنگ دانست و گفت: ایثار، پشتکار و حماسهآفرینی رزمندگان موجب شد مسیرهای جدیدی برای پیشرفت و خوداتکایی کشور ایجاد شود و بسیاری از فناوریها و توانمندیهای دفاعی امروز، حاصل همان روحیه باشد.
وی همچنین شکلگیری هویت مقاومت را یکی دیگر از آثار دفاع مقدس عنوان کرد و افزود: ایثار و ازخودگذشتگی رزمندگان و تقدیم شهدا در هشت سال دفاع مقدس، هویتی را شکل داد که امروز نشانههای آن در بخشهایی از جهان اسلام نیز دیده میشود.
فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان با اشاره به نقش خانوادههای شهدا در تداوم این فرهنگ اظهار کرد: خانوادههای معظم شهدا، بهویژه خانوادههایی که بیش از یک شهید تقدیم انقلاب اسلامی کردهاند، از جلوههای روشن فرهنگ ایثار و مقاومت هستند و استان زنجان نیز خانوادههایی دارد که سه شهید و بیشتر تقدیم کردهاند.
سهندی ادامه داد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، از ارتش و فرماندهی انتظامی تا سپاه، بسیج و سایر مجموعههای نظامی و انتظامی، تجربههای ارزشمند خود را از مکتب دفاع مقدس آموختهاند.
وی با اشاره به نقش نسل جدید در ادامه این مسیر گفت: نوجوانان و جوانانی که امروز در عرصههای مختلف دفاعی و امنیتی فعالیت میکنند، از طریق مساجد، پایگاههای مقاومت، یادوارههای شهدا و اردوهای راهیان نور با فرهنگ دفاع مقدس آشنا شدهاند و این تجربه را از نسلهای پیشین دریافت کردهاند.
فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان با اشاره به مجاهدت نیروها در مناطق مرزی و مناطق آلوده به مین و مواد منفجره افزود: در استان زنجان نیز نوجوانانی در مناطق صعبالعبور و آلوده، در کنار مردم و کشاورزان حضور یافته و اقدامات ارزشمندی انجام دادهاند که این روحیه را باید برخاسته از مکتب دفاع مقدس دانست.
سهندی تصریح کرد: نیروهای مسلح در نقاط صفر مرزی نیز با وجود محدودیت امکانات و آگاهی از خطرات موجود، برای دفاع از مردم ایستادگی میکنند و این روحیه، ادامه همان فرهنگ ایثار و فداکاری دوران دفاع مقدس است.
وی با اشاره به تحولات عرصه نظامی و دفاعی کشور گفت: پیشرفتهای علمی و فناوریهای دفاعی نتیجه ایثار، تلاش و جهش علمی است که ریشه در فرهنگ دفاع مقدس دارد و آثار این توانمندیها در تحولات اخیر نیز برای کارشناسان و تحلیلگران نظامی قابل مشاهده است.
فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آنچه تلاش دشمن برای هدف قرار دادن نقاط قوت کشور عنوان کرد، اظهار کرد: دشمن با شناسایی نقاط قوت جمهوری اسلامی تلاش میکند این مؤلفهها را هدف قرار دهد.
سهندی، «اتحاد و انسجام داخلی»، «سرمایه اجتماعی» و «جایگاه ولایت» را سه محور مورد توجه دشمن برشمرد و گفت: دشمن تصور نمیکرد در شرایط جنگ و زیر شدیدترین حملات، مردم و مسئولان در کنار یکدیگر قرار گیرند و چنین سطحی از انسجام شکل بگیرد.
وی افزود: در استان زنجان نیز در جریان جنگ ۱۲ روزه، حوادث دیماه و تحولات اخیر، همراهی و پشتیبانی مسئولان از نیروهای مسلح، از استاندار و معاونان تا فرمانداران و مدیران، قابل مشاهده بود.
فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان با اشاره به سرمایه اجتماعی کشور ادامه داد: تهاجم دشمن موجب شد بخشهای مختلف جامعه بیش از گذشته احساس مسئولیت کنند و حضور مردم در صحنه به یک سرمایه اجتماعی تبدیل شود.
سهندی همچنین جایگاه ولایت را از دیگر مؤلفههای مورد توجه دشمن دانست و گفت: دشمن تلاش میکند با روشهای مختلف این مؤلفه را تضعیف کند.
وی «اختلافافکنی، تردیدافکنی و ایجاد ناامیدی» را از جمله روشهایی دانست که به گفته وی برای تضعیف نقاط قوت جامعه مورد استفاده قرار میگیرد و افزود: ایجاد اختلاف میان مردم، نیروهای مسلح و مسئولان میتواند انسجام جامعه را هدف قرار دهد.
فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان تردیدافکنی را یکی از محورهای جنگ شناختی عنوان کرد و گفت: تلاش برای ایجاد تردید نسبت به اصول، آرمانها، ساختارها و سازوکارهای نظام، بهویژه در میان خانوادههای شهدا، ایثارگران، رزمندگان و بدنه مؤمن جامعه، بخشی از این رویکرد است.
سهندی با اشاره به موضوع ناامیدی نیز اظهار کرد: تلاش برای ارائه تصویری نامطلوب از آینده، بهویژه برای جوانان و نوجوانان، با هدف ایجاد این تصور انجام میشود که آنان در آینده ساختار کشور جایگاهی نخواهند داشت.
وی تأکید کرد: مقابله با این روندها نیازمند حفظ هوشیاری، انسجام و تقویت روحیه ایثار و مقاومت در جامعه است.
فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس گفت: مردم ایران از نخستین روزهای جنگ در شهریور ۱۳۵۹ تاکنون مسیر ایستادگی و مقاومت را ادامه دادهاند و بسیاری از پیشرفتها و دستاوردهای امروز کشور را میتوان در امتداد همان فرهنگ ایثار و فداکاری دانست.
سهندی ابراز امیدواری کرد: جمهوری اسلامی ایران با تداوم مسیر پیشرفت و با تکیه بر فرهنگ ایثار و مقاومت، به اهداف و قلههای ترسیمشده دست یابد و این مسیر همچنان با قوت ادامه پیدا کند.
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