سردار فلاح: شهدا اسوه‌ های واقعی مقاومت و ایستادگی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمزه فلاح عصر سه‌شنبه در مراسم یادواره ۱۸۶ شهید اشکور رحیم‌آباد با اشاره به جایگاه والای شهدا اظهار کرد: هدف از برگزاری یادواره‌های شهدا، تجدید میثاق با شهدای والامقام و پاسداشت یاد و خاطره آنان است.

وی افزود: یاد و نام شهدا فراتر از زمان و مکان بوده و مرام، اخلاق و روحیه ایثارگری آنان همچنان در جامعه زنده، روشن و الهام‌بخش است.

فرمانده دوران دفاع مقدس با بیان اینکه شهادت‌طلبی از ارزشمندترین مفاهیم در مسیر الهی است، تصریح کرد: باید راه و مسلک شهدا را الگوی واقعی خود قرار دهیم، چرا که هرچه داریم به برکت خون شهداست.

یادواره شهدا؛ تجدید بیعت با آرمان‌های شهیدان

فلاح با تأکید بر اینکه مجالس شهدا صرفاً مراسم یادبود نیست، گفت: این مجالس تذکری برای همه و فرصتی برای یادآوری و تجدید بیعت با سیره، راه و رسم شهداست و باید تلاش کنیم سرباز ولایت و در مسیر شهیدان باشیم.

وی با بیان اینکه جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به فرهنگ ایثار و شهادت نیاز دارد، افزود: مردم ما با حضور در میدان و تداوم روحیه ایثار و مقاومت، نشان داده‌اند که فرهنگ دوران دفاع مقدس همچنان در جامعه زنده است.

فرمانده دوران دفاع مقدس ادامه داد: مردم با روحیه ایثار و مقاومت در صحنه حضور دارند و در برابر تهدیدات دشمن ایستادگی کرده و موجب ناامیدی دشمنان شده‌اند.

وی ملت ایران را یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های کشور دانست و گفت: باید قدردان این سرمایه ملی باشیم و در برابر عظمت و ایستادگی مردم سر تعظیم فرود آوریم.

فلاح با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف اظهار کرد: مردم همیشه در صحنه ایران، ولایت‌مداری خود را در عمل ثابت کرده‌اند و حضور آنان در کنار نیروهای مسلح موجب دلگرمی و تقویت روحیه مدافعان کشور است.

دفاع مقدس؛ برگ درخشان تاریخ ایران

وی دفاع مقدس را یکی از برگ‌های درخشان تاریخ ایران دانست و بیان کرد: در دوران دفاع مقدس، ملت ایران در برابر رژیم بعث عراق و کشورهای حامی آن ایستاد و اجازه نداد حتی وجبی از خاک کشور در اختیار اشغالگران قرار گیرد.

فرمانده دوران دفاع مقدس اضافه کرد: جوانان، مردان و زنان ایران در آن دوران با نثار جان و هستی خود از کشور دفاع کردند و ایستادگی آنان موجب حفظ تمامیت ارضی ایران شد.

فلاح با اشاره به محاسبات دشمن در آغاز جنگ گفت: دشمن تصور می‌کرد جنگ طراحی‌شده محدود و کوتاه‌مدت خواهد بود، اما مقاومت ملت ایران موجب شد این محاسبات تغییر کند و دشمن نتواند به اهداف خود دست پیدا کند.

وی با اشاره به تحولات و درگیری‌های اخیر نیز اظهار کرد: دشمن با هدف قرار دادن مراکز مختلف و شهادت برخی فرماندهان و مسئولان تصور می‌کرد می‌تواند در مدت کوتاهی کشور را تسلیم کند، اما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با ایستادگی و مقابله، پاسخ حملات را دادند.

فرمانده دوران دفاع مقدس با اشاره به توانمندی نیروهای مسلح کشور افزود: با وجود همه سختی‌ها، کشور توانست در برابر تهدیدات ایستادگی کند و اجازه داده نشد دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.

فلاح در پایان بار دیگر با تأکید بر جایگاه شهدا گفت: شهدا اسوه‌های واقعی مقاومت و ایستادگی هستند و زنده نگه داشتن یاد و سیره آنان، تداوم فرهنگ ایثار، مقاومت و دفاع از میهن در جامعه است.