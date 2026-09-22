فرمانده سپاه قصرشیرین: وحدت مردم پشتوانه اقتدار کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار حامد پیرو بعدازظهر سهشنبه در دیدار با نیروهای مسلح و مسئولان شهرستان، با اشاره به سابقه جنگهای تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ایران آغازکننده هیچیک از سه جنگ دفاع مقدس نبود و در هر سه مقطع، تعرض به کشور و خاک ایران صورت گرفت.
وی با اشاره به نقش رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس افزود: رزمندگان آن دوران در شرایطی که از امکانات محدودی برخوردار بودند، حماسه آفریدند و نسلهای پس از آنان نیز با ادامه مسیر شهدا و رزمندگان، در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان با قدرت از کشور دفاع کردند و سربلند بیرون آمدند.
فرمانده سپاه قصرشیرین هماهنگی میان نیروهای مسلح را یکی از عوامل مهم پیشبرد امور دفاعی دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران با برنامهریزی، تدبیر و هماهنگی میان مجموعه نیروهای مسلح، مسیر دفاع را منسجم و حسابشده دنبال میکند و این روند به افزایش اقتدار کشور منجر شده است.
پیرو با اشاره به ظرفیتهای موجود در حوزه تجهیزات دفاعی اظهار کرد: همچنان از بخشی از انبارهای قدیمی و تجهیزات موجود استفاده میشود و همه توان و امکانات در اختیار به میدان آورده نشده است؛ بنابراین ظرفیتهای بیشتری برای ادامه این مسیر وجود دارد.
وی دفاع از اسلام و سرزمینهای اسلامی را عامل تمایز دفاع مقدس از ماهیت معمول جنگ دانست و تصریح کرد: جنگ ذاتاً پدیدهای خشن و نامطلوب است که میتواند ویرانی و کشتار به همراه داشته باشد، اما آنچه به این مسیر عنوان دفاع مقدس میدهد، دفاع از اسلام، قرآن و بلاد اسلامی است.
فرمانده سپاه قصرشیرین با تأکید بر اهمیت حفظ انسجام اجتماعی افزود: دشمن تلاش میکند با دامن زدن به اختلافات مذهبی، دینی، سیاسی و اجتماعی، وحدت مردم را تضعیف کند، اما مردم حول نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه گرد هم آمدهاند و اختلافنظرهای جزئی نباید موجب جدایی و فاصله میان آنان شود.
پیرو در پایان با تأکید بر رویکرد سپاه در قبال مردم شهرستان گفت: مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قصرشیرین دست دوستی، همکاری و همدلی خود را به سوی همه مردم با هر دیدگاه، جناح، مذهب و تفکری دراز میکند و خود را خدمتگزار مردم و شهروندان این شهرستان میداند.
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