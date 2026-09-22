به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار بهزاد یوسف‌وند ظهر سه‌شنبه در نشست شورای اداری این شهرستان که در فرمانداری برگزار شد، با گرامیداشت چهل‌وششمین سالگرد دفاع مقدس، از تلاش دستگاه‌های اجرایی برای برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های این هفته قدردانی کرد.

وی با تشریح نقش دوران دفاع مقدس در روند شکل‌گیری توان دفاعی کشور اظهار کرد: هشت سال دفاع مقدس زمینه‌ساز شکل‌گیری صنعت دفاعی امروز ایران شد و ایستادگی ملت و مسئولان در آن شرایط، کشور را به سمت خوداتکایی و تقویت توان دفاعی سوق داد.

فرمانده سپاه اسلام‌آبادغرب افزود: به لطف خداوند، هدایت امام راحل و تلاش فرماندهان و دولت‌ها، ایران به مرحله‌ای رسیده است که از نگاه وی، توانمندی‌ها و فناوری نظامی قدرت‌های متخاصم را به چالش می‌کشد و می‌تواند در برابر قدرت‌های بزرگ مقاومت کند.

یوسف‌وند با اشاره به رویدادهای ۱۵ ماه گذشته تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه، کودتای دی‌ماه و جنگ رمضان، دشمنان با تمام ظرفیت خود به ایران حمله کردند و همزمان فشارهای اقتصادی نیز ادامه داشت، اما فرهنگ ایثار و مقاومتی که در دوران دفاع مقدس شکل گرفته بود، موجب پایداری مردم شد و اجازه نداد اهداف دشمن محقق شود.

وی با اشاره به شهادت شماری از نیروهای هوافضا در تونل‌ها و پایگاه‌های عملیاتی خاطرنشان کرد: رزمندگان در شرایط دشوار و با وجود محدودیت اکسیژن به مأموریت خود ادامه دادند و به گفته او، دشمن را به برافراشتن پرچم سفید وادار کردند؛ موضوعی که وی آن را نمونه‌ای از همان فرهنگ دفاع مقدس دانست که امام راحل از آن به عنوان «دانشگاه» یاد کرده بود.

فرمانده سپاه اسلام‌آبادغرب در ادامه با اشاره به نقش انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در حفظ انسجام و اقتدار کشور گفت: اگر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی شکل نمی‌گرفت، ایران با این گستره جغرافیایی و اقتدار کنونی باقی نمی‌ماند و دشمنان، به گفته وی، برای تجزیه کشور برنامه داشتند، اما مقاومت و بصیرت مردم مانع تحقق این اهداف شد.

یوسف‌وند فرهنگ عاشورا را یکی از ریشه‌های اصلی روحیه مقاومت دانست و اظهار کرد: دفاع مقدس اول، دوم و سوم از فرهنگ عاشورا الهام گرفته‌اند و روحیه شهادت‌طلبی و ایثار همچنان در میدان‌های نبرد دیده می‌شود.

وی بر ضرورت توجه جدی دستگاه‌های فرهنگی شهرستان به موضوع جهاد تبیین تأکید کرد و افزود: مدارس و نوجوانان باید در اولویت برنامه‌های تبیینی قرار گیرند و روایت پیروزی و دستاوردهای کشور برای نسل جدید به‌درستی بیان شود.

فرمانده سپاه اسلام‌آبادغرب ادامه داد: ممکن است برخی پیروزی‌ها درگیر روزمرگی‌ها کمتر دیده شوند، اما به گفته وی، کسانی که خارج از ایران حضور دارند، بهتر می‌توانند ایستادگی کشور در برابر قدرت‌های بزرگ نظامی و اقتصادی را مشاهده کنند.

یوسف‌وند با اشاره به آغاز سال تحصیلی خاطرنشان کرد: باید روایت قدرت و توانمندی ایران در مدارس برای نسل نوجوان تبیین شود تا دانش‌آموزان بدانند اقتدار کشور حاصل خون شهدا و تلاش رزمندگان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های هفته دفاع مقدس در استان و شهرستان اشاره کرد و گفت: در سطح استان بیش از ۶۰۰ عنوان برنامه و در اسلام‌آبادغرب بیش از ۱۵۰ برنامه اجرا خواهد شد که از جمله آنها می‌توان به تشکیل ستاد هفته دفاع مقدس، دیدار با امام جمعه، غبارروبی مزار شهدا، نواختن زنگ ایثار و مقاومت، حضور در نماز جمعه، برگزاری یادواره شهدا، برنامه‌های اصناف و ویژه‌برنامه عشایر اشاره کرد.

فرمانده سپاه اسلام‌آبادغرب افزود: رزمایش بزرگ «جان‌فدا» در کرمانشاه نیز با حضور پنج گردان بسیجی از شهرستان برگزار می‌شود و مجموعه برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته دفاع مقدس در شهرستان، بخش‌های مختلف جامعه را دربرمی‌گیرد.

وی همچنین درباره مراسم «جان‌فدای دو» در سطح شهر گفت: این برنامه باید با مشارکت گسترده مردم، دستگاه‌های اداری، مدارس، دانشگاه‌ها و سایر مجموعه‌ها برگزار شود، چرا که از نگاه وی، حضور گسترده اقشار مختلف می‌تواند نمادی از وحدت و انسجام ملی باشد.

یوسف‌وند در پایان با قدردانی از همراهی مردم و مسئولان شهرستان اظهار کرد: مردم ایران در شرایط کنونی نیز مانند سراسر کشور به‌صورت شبانه‌روزی در صحنه حضور دارند و این حضور، سرمایه اصلی کشور است.