دستگیری مخلان نظم عمومی در میانه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر عربده‌کشی و ایجاد رعب و وحشت توسط ۲ جوان در پیاده‌راه شهرک اندیشه، مأموران کلانتری ۱۱ شهرستان میانه به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران پس از حضور در محل، ۲ نفر را که با رفتارهای نامتعارف و عربده‌کشی موجب برهم زدن نظم عمومی و سلب آرامش شهروندان شده بودند، دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه ادامه داد: در بازرسی از متهمان، یک قبضه قمه نیز کشف و ضبط شد.

سرهنگ رفیعی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با افرادی که با ایجاد هیاهو و رفتارهای هنجارشکنانه آرامش عمومی را مختل می‌کنند، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.