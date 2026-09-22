دستگیری قاتل در کمتر از ۳ ساعت در مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران درباره جزئیات این خبر اظهار کرد: با توجه به اعلام خبری مبنی بر فوت مردی در یکی از محلات این شهرستان بررسی موضوع بلافاصله بصورت ویژه در دستور کار کارگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: پس از بررسی صحنه و تحقیقات میدانی، با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی و انتظامی، مشخص شد مقتول ۶۰ ساله توسط برادرزاده ۴۰ ساله اش در اثر درگیری مورد ضرب و جرح قرار گرفته و فوت نموده و قاتل نیز از محل متواری شده است.

این مقام انتظامی افزود: ماموران بلافاصله با اشراف اطلاعاتی و اقدامات فنی و هوشمندانه پس از پی گیری ها و روش های خاص پلیسی قاتل را در کمتر ۳ ساعت در یکی از شهرستان های همجوار شناسایی و دستگیر کردند.

در ادامه این مقام انتظامی بان داشت : قاتل در بازجویی های به عمل آمده بزه ارکابی خود معترف و اعلام نمود که عموی خود را با وارد کردن ضربات سخت با انگیزه اختلاف خانوادگی به قتل رسانده که در این راستا پرونده مقدماتی تکمیل و تحویل مقام قضایی و سپس روانه زندان شد.

سرهنگ فارسی در خاتمه افزود: نیروی انتظامی حافظ جان، مال و نظم و آرامش مردم است و همه توان و تلاش خود را برای برقراری امنیت به کار می گیرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک موضوع را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.