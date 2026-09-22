۶۲ درصد خودروها در پایتخت تک ‌سرنشین هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط زیست استان تهران، حسن عباس نژاد، با اشاره به فرارسیدن روز جهانی بدون خودرو(۳۱ شهریور)، اظهار داشت: موضوعی که نشان می‌ دهد مدیریت تقاضای سفر و اصلاح الگوی استفاده از خودروهای شخصی، در کنار توسعه و نوسازی حمل‌ و نقل عمومی، باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی افزود: تک‌ سرنشینی خودروها به معنای استفاده پایین ‌تر از ظرفیت جا به ‌جایی هر خودرو و در نتیجه افزایش تعداد خودروهای مورد نیاز برای انجام حجم مشخصی از سفرهاست و افزایش تعداد خودرو در معابر نیز با تشدید تراکم ترافیک، افزایش زمان توقف و حرکت ‌های ناپایدار، مصرف سوخت و انتشار آلاینده ‌های ناشی از احتراق و همچنین آلودگی صوتی همراه است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران تأکید کرد: روز بدون خودرو نباید صرفاً یک مناسبت تقویمی تلقی شود، بلکه فرصتی برای بازنگری در الگوی سفرهای روزانه است. حتی کاهش بخشی از سفرهای غیرضروری با خودروی شخصی، استفاده از مترو و اتوبوس، پیاده‌ روی و دوچرخه برای سفرهای کوتاه و همچنین هم ‌سفری در سفرهای ضروری می ‌تواند به کاهش تعداد خودروهای حاضر در معابر کمک کند.

وی با اشاره به ارتباط مستقیم حمل‌ونقل با کیفیت هوای تهران تصریح کرد: سهم منابع متحرک در انتشار آلاینده ‌ها قابل توجه است، اما نباید یک عدد مربوط به انتشار اولیه آلاینده‌ ها را معادل سهم آن منبع از آلودگی هوای اندازه‌ گیری ‌شده دانست؛ کیفیت هوای تهران حاصل برهم‌کنش منابع مختلف انتشار، شرایط جوی، واکنش ‌های شیمیایی و انتقال آلاینده ‌ها است؛ از این رو، کاهش آلودگی هوا نیازمند مجموعه ‌ای از اقدامات همزمان در بخش حمل‌ و نقل، صنعت، سوخت، مدیریت پسماند و سایر منابع انتشار است.

عباس نژاد ادامه داد: با توجه به حجم بالای سفرهای روزانه در تهران، تغییر حتی بخشی از سفرهای خودرویی به شیوه ‌های حمل ‌و نقل کم‌آلاینده، در مقیاس شهری می‌تواند به کاهش بار ترافیکی، مصرف سوخت و انتشار آلاینده‌ ها کمک کند. این موضوع به ‌ویژه در آستانه فصل سرد سال که شرایط جوی می ‌تواند پراکنش و تهویه آلاینده‌ ها را محدود کند، اهمیت بیشتری دارد.

وی خاطرنشان کرد: تحقق حمل ‌و نقل پایدار در تهران صرفاً با توصیه به شهروندان امکان ‌پذیر نیست و نیازمند توسعه ظرفیت و کیفیت حمل‌ و نقل عمومی، نوسازی ناوگان، برقی ‌سازی وسایل نقلیه، توسعه زیرساخت ‌های پیاده‌ روی و دوچرخه، معاینه فنی مؤثر و واقعی، مدیریت تقاضای سفر و کاهش ترددهای غیرضروری است.



مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان اظهار داشت: «روز بدون خودرو» یک پیام روشن دارد؛ برای کاهش آلودگی هوا، علاوه بر خودروهای پاک ‌تر و سوخت پاک ‌تر، به سفرهای کمتر و استفاده کارآمدتر از هر سفر نیز نیاز داریم. در شهری با حدود ۲۰ میلیون سفر روزانه، اصلاح الگوی جا به‌ جایی می ‌تواند بخشی مهم از مسیر دستیابی به هوای پاک ‌تر و شهر زیست ‌پذیرتر باشد.