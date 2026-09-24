حجت الاسلام قدرت نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ۱۱ هزار دانشآموز تحت حمایت کمیته امداد استان قرار دارند، اظهار داشت: برای همه این عزیزان، لوازمالتحریر تهیه شده و شرایط فراهم میشود که آنان در حد تراز علمی اعلا تحصیل کنند.
وی با بیان اینکه علاوه بر لوازمالتحریر، البسه و ایابوذهاب دانشآموزان نیازمند نیز تأمین خواهد شد، تصریح کرد: این اقدامات با هدف حمایت از تحصیل دانشآموزان کمبرخوردار و کاهش دغدغههای خانوادههای آنان انجام میشود.
معاون فرهنگی کمیته امداد استان با اشاره به اینکه همانطور که برای فرزندان خود کیف و لباس میخریم، خدای متعال دستور داده که به نیازمندان و فقرا نیز کمک کنیم، خاطرنشان کرد: این کار، مرضی خداوند است و امیدواریم دانشآموزان نیازمند نیز همانند سایر بچهها، خوشحال و شاداب راهی مدرسه شوند.
نوروزی در پایان با تأکید بر اینکه حمایت از دانشآموزان نیازمند، یکی از اولویتهای اصلی کمیته امداد است، گفت: این روند در طول سال تحصیلی نیز ادامه خواهد داشت و امیدواریم با همکاری خیرین، شاهد بهرهمندی هرچه بیشتر دانشآموزان نیازمند از خدمات آموزشی باشیم.
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