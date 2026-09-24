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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۳

توزیع ۱۱ هزار بسته نوشت‌افزار بین دانش‌آموزان ایلامی

توزیع ۱۱ هزار بسته نوشت‌افزار بین دانش‌آموزان ایلامی

ایلام - معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ایلام گفت: ۱۱ هزار بسته آموزشی بین دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد استان توزیع می‌شود.

حجت الاسلام قدرت نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ۱۱ هزار دانش‌آموز تحت حمایت کمیته امداد استان قرار دارند، اظهار داشت: برای همه این عزیزان، لوازم‌التحریر تهیه شده و شرایط فراهم می‌شود که آنان در حد تراز علمی اعلا تحصیل کنند.

وی با بیان اینکه علاوه بر لوازم‌التحریر، البسه و ایاب‌وذهاب دانش‌آموزان نیازمند نیز تأمین خواهد شد، تصریح کرد: این اقدامات با هدف حمایت از تحصیل دانش‌آموزان کم‌برخوردار و کاهش دغدغه‌های خانواده‌های آنان انجام می‌شود.

معاون فرهنگی کمیته امداد استان با اشاره به اینکه همان‌طور که برای فرزندان خود کیف و لباس می‌خریم، خدای متعال دستور داده که به نیازمندان و فقرا نیز کمک کنیم، خاطرنشان کرد: این کار، مرضی خداوند است و امیدواریم دانش‌آموزان نیازمند نیز همانند سایر بچه‌ها، خوشحال و شاداب راهی مدرسه شوند.

نوروزی در پایان با تأکید بر اینکه حمایت از دانش‌آموزان نیازمند، یکی از اولویت‌های اصلی کمیته امداد است، گفت: این روند در طول سال تحصیلی نیز ادامه خواهد داشت و امیدواریم با همکاری خیرین، شاهد بهره‌مندی هرچه بیشتر دانش‌آموزان نیازمند از خدمات آموزشی باشیم.

کد مطلب 6957226

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