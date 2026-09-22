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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۷

شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۹۱۹ نفر رسید

شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۹۱۹ نفر رسید

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۳ هزار و ۹۱۹ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۹۷۷ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز سه شنبه اعلام کرد که ۵ نفر طی ۲۴ ساعت گذشته در این باریکه شهید شدند که یک نفر در پی مجروحیت به شهادت رسید.

این وزارتخانه اشاره کرد که ۲۵ نفر نیز در پی حملات اسرائیل طی ۲۴ ساعت گذشته مجروح شدند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه بیان کرد که از زمان برقراری آتش بس در نوار غزه، ۱۳۹۹ نفر شهید و ۴۸۶۳ نفر مجروح شدند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۳ هزار و ۹۱۹ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۹۷۷ نفر رسیده است.

کد مطلب 6955213

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    نظرات

    • محمد امین سید رضی از قزوین IR ۰۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      0 0
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      درحال حاضر که رژیم جعلی صهیونیستی در غزه درحال ارتکاب جنایات جنگی علیه بشریت است مدعیان دروغین حقوق بشر کدام گورستانی رفته اند

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