شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۹۱۹ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز سه شنبه اعلام کرد که ۵ نفر طی ۲۴ ساعت گذشته در این باریکه شهید شدند که یک نفر در پی مجروحیت به شهادت رسید.

این وزارتخانه اشاره کرد که ۲۵ نفر نیز در پی حملات اسرائیل طی ۲۴ ساعت گذشته مجروح شدند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه بیان کرد که از زمان برقراری آتش بس در نوار غزه، ۱۳۹۹ نفر شهید و ۴۸۶۳ نفر مجروح شدند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۳ هزار و ۹۱۹ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۹۷۷ نفر رسیده است.