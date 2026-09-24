رونمایی از ۴ محصول فناورانه برای سلامت مغز، پوست، مو و درمان چاقی

به گزارش خبرنگار مهر، توسعه محصولات نوین دارویی و مکمل‌های تخصصی در سال‌های اخیر با تمرکز بر افزایش جذب ترکیبات مؤثر، بهبود پایداری مواد فعال و هدفمندتر شدن فرآیند رسانش آنها دنبال شده است؛ رویکردی که در آن فناوری‌های نوین، از سامانه‌های نانو دارورسانی تا طراحی فرمولاسیون‌های تخصصی، به خدمت تولید محصولات سلامت‌محور درآمده‌اند.

در همین راستا، سه محصول دانش‌بنیان در حوزه مکمل‌های تغذیه‌ای و دارویی شامل مکمل خوراکی «نوروزوم» با فناوری نانو سوکرولیپوزومال، مکمل‌های تخصصی «یونی زینک پلاس» و «اکتی کلاژن» و داروی تزریقی «لینگو-وار» حاوی تیرزپاتاید، امروز پنج شنبه دوم مهر در نمایشگاه ایران فارمد معرفی و رونمایی شدند.

مکمل خوراکی «نوروزوم» با فناوری نانو سوکرولیپوزومال

مهندس قاسمعلی آشفته مدیرعامل گروه دانش بنیان در حاشیه مراسم رونمایی از این چهار دارو و مکمل دارویی در جمع خبرنگاران یکی از این داروها را مکمل‌های تغذیه‌ای مرتبط با سلامت مغز و سیستم عصبی دانست و گفت: در سال‌های اخیر با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین دارورسانی و افزایش زیست‌دسترسی ترکیبات فعال، این نوع مکمل‌ها به یکی از حوزه‌های مورد توجه در صنعت سلامت تبدیل شده‌اند. در همین راستا ما در این شرکت دانش بنیان، مکمل خوراکی «نوروزوم» را با بهره‌گیری از فناوری نانو سوکرولیپوزومال طراحی کردیم.

وی افزود: این محصول، یک مکمل خوراکی نوآورانه است که با استفاده از فناوری نانو سوکرولیپوزومال، برای حمایت تغذیه‌ای از عملکرد مغز و سیستم عصبی فرموله شده است.

به گفته وی فناوری سوکرولیپوزومال در این محصول با هدف فراهم کردن بستری برای افزایش جذب و پایداری ترکیبات مورد استفاده قرار گرفته است.

آشفته جذب بالا، پایداری بیشتر و کاهش عوارض جانبی را از جمله ویژگی‌های مکمل «نوروزوم» عنوان کرد و گفت: این مکمل با هدف حمایت تغذیه‌ای از برخی عملکردهای مرتبط با مغز و سیستم عصبی از جمله توجه، تمرکز، یادگیری و حافظه طراحی شده است و سلامت قلب و عروق نیز از دیگر حوزه‌های هدف آن به شمار می‌رود.

تولید مکمل‌های تخصصی برای تقویت مو، پوست و ناخن

مدیرعامل گروه دانش‌بنیان، همچنین از تولید مکمل‌های تخصصی برای حمایت از سلامت مو، پوست و ناخن خبر داد و گفت: این شرکت با تولید مکمل‌هایی از جمله «یونیزینک پلاس» و «اکتی کلاژن»، محصولات مکملی با تمرکز بر تقویت مو، پوست و ناخن و حمایت از فرآیندهای مرتبط با سلامت این بافت‌ها ارائه کرده است.

وی درباره مکمل «یونی زینک پلاس» توضیح داد: این محصول با هدف تقویت مو، پوست و ناخن تولید شده و از جمله ویژگی‌های آن می‌توان به تحمل‌پذیری بالاتر و جذب مؤثرتر اشاره کرد.

آشفته اضافه کرد: «یونی زینک پلاس» همچنین با هدف پشتیبانی از دوره ریکاوری پس از کاشت مو و کمک به تنظیم التهاب مرتبط با ریزش مو طراحی شده است و در معرفی این محصول، پیشگیری از سفیدشدن زودرس تار مو نیز مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرعامل این گروه دانش‌بنیان در ادامه به مکمل «اکتی کلاژن» اشاره کرد و یاداور شد: این محصول یک مکمل کلاژن هیدرولیز شده است که با هدف کمک به جوان‌سازی پوست و تقویت ویژگی‌های ساختاری آن تولید شده است. کاهش ریزش و افزایش ضخامت تار مو، کاهش چینو چروک‌های پوست و کمک به تقویت کشسانی و استحکام پوست از جمله مواردی است که برایاین مکمل عنوان شده است.

آشفته با بیان اینکه محافظت آنتی‌اکسیدانی در برابر پیری ناشی از نور خورشید نیز از دیگر ویژگی‌های اعلام‌شده برای مکمل «اکتی کلاژن» است.

تولید داروی تزریقی برای کمک به درمان چاقی

مدیرعامل گروه دانش‌بنیان از تولید داروی تزریقی «لینگو-وار» حاوی ماده مؤثره تیرزپاتاید خبر داد و گفت: این دارو با بهره‌گیری از مکانیسم اثر دوگانه بر گیرنده‌های GIP وGLP-1، برای کمک به کاهش وزن در افراد مبتلا به اضافه‌وزن و چاقی تولید شده است.

آشفته، با اشاره به تولید داروی «لینگو-وار» اظهار کرد: این محصول به صورت محلول تزریقی و با ماده مؤثره تیرزپاتاید تولید شده است و از مکانیسم اثر دوگانه آگونیستی بر گیرنده‌های GIP و GLP-1 بهره می‌برد.

وی افزود: تیرزپاتاید از جمله داروهایی است که در مطالعات بالینی گسترده برای درمان چاقی و اضافه‌وزن مورد بررسی قرار گرفته و نتایج این مطالعات نشان‌دهنده کاهش قابل‌توجه وزن بدن در مصرف‌کنندگان بوده است.

آشفته با بیان اینکه «لینگو-وار» باهدف استفاده در مسیر درمان چاقی و مدیریت وزن تولید شده است، ادامه داد: ماده مؤثره این دارو همان تیرزپاتاید است که در داروهای مرجع حاوی این ماده نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

وی درباره مکانیسم اثر این دارو توضیح داد: تیرزپاتاید با فعال‌سازی همزمان گیرنده‌های GIP و GLP-1 می‌تواند بر اشتها و دریافت غذا و در نهایت بر وزن بدن اثر بگذارد.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان با اشاره به مطالعات انجام‌شده درباره تیرزپاتاید گفت: اثربخشی این ماده مؤثره در چندین کارآزمایی بالینی مورد بررسی قرار گرفته و قابل‌توجه وزن بدن در گروه‌های دریافت‌کننده تیرزپاتاید نسبت به دارونما مشاهده شد.