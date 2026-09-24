شهیدی: فرهنگ ایثار و شهادت با خون شهدا در جامعه زنده مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهیدی پیش از ظهر پنجشنبه در آیین «مهمانی لالهها» که همزمان با هفته دفاع مقدس در گلزار شهدای بهشت محمدی سنندج برگزار شد، اظهار کرد: حضور در جوار مزار شهدا فرصتی برای یادآوری رشادتهای آنان و تجدید پیمان با آرمانهایی است که برای آن جان خود را فدا کردند.
وی با اشاره به جایگاه مردم کردستان در دوران دفاع از کشور افزود: مردم این استان در سالهای مختلف از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تا عرصههای دیگر، هزینههای زیادی برای دفاع از میهن پرداخت کردهاند و تقدیم ۵ هزار و ۵۶۵ شهید، بخشی از این ایستادگی و فداکاری است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان با اشاره به شهدایی که در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان به جمع شهدای استان پیوستهاند، بیان کرد: یاد و خاطره همه شهدایی که در راه دفاع از کشور و امنیت مردم جان خود را از دست دادهاند، باید همواره زنده نگه داشته شود.
شهیدی هفته دفاع مقدس را یادآور فرهنگ ایثار، مقاومت و پایداری دانست و گفت: این فرهنگ از سالهای آغازین انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس شکل گرفت و در مقاطع مختلف، جلوههای دیگری از خود نشان داده است.
وی ادامه داد: امروز وظیفه ما تنها گرامیداشت نام شهدا نیست، بلکه باید در عمل نیز از ارزشها و آرمانهایی که آنان برای آن ایستادگی کردند، پاسداری کنیم و اجازه ندهیم فرهنگ ایثار و مقاومت به فراموشی سپرده شود.
شهیدی حضور خانوادههای معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، دانشآموزان، دانشجویان، مدیران دستگاههای اجرایی و اقشار مختلف مردم در آیین «مهمانی لالهها» را ارزشمند دانست و عنوان کرد: حضور مردم در گلزار شهدا نشان میدهد فرهنگ ایثار و شهادت همچنان در جامعه زنده است و نسلهای مختلف خود را نسبت به ادامه راه شهدا مسئول میدانند.
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