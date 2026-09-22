قطعی شدن چهار برنز ووشوکاران در ساندا؛ کرمانی حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، رقابت های ووشو در بیستمین دوره بازی های آسیایی امروز سه شنبه در بخش سانداو در مرحله یک چهارم نهایی پیگیری شد که از میان ۵ نماینده تیم کشورمان، چهار سانداکار با پیروزی برابر حریفان خود و صعود به مرحله نیمه نهایی مدال برنز خود را قطعی کردند.

بر همین اساس سوگند سینکایی در مرحله یک چهارم نهایی وزن ۵۲- کیلوگرم «نگو تای فونگ» از ویتنام را شکست داد و به نیمه نهایی صعود کرد. وی در اولین مبارزه برابر «آپارنا» از هند به برتری دست یافته بود. نماینده کشورمان برای صعود به فینال «چان چینگ» از هنگ کنگ را پیش رو دارد.

مهدی کرمانی در وزن ۶۰-کیلوگرم که روز گذشته «عادلیف» از ازبکستان را شکست داده بود، مقابل «لیونگ» از هنگ کنک در دو راند متوالی بازنده شد و از دور رقابت ها کنار رفت.

در وزن ۶۵- کیلوگرم شجاع پناهی بعد از یک دور استراحت، «اوزگلدیف» از ترکمنستان را از پیش رو برداشت و سپس «ماخماجانوف» از ازبکستان را با برتری در هر دو راند شکست داد. وی برای صعود به دیدار پایانی «نگویان» از ویتنام را پیش رو دارد.

عرفان محرمی در وزن ۷۰- کیلوگرم در مبارزه برابر «سئو یانگ» از کره جنوبی به پیروزی در دو راند دست یافت. وی در مبارزه نخست خود «چئونگ یات‌لام» از هنگ‌کنگ را از پیش رو برداشته بود. وی برای صعود به دیدار نهایی «ابلگاتوف» از قزاقستان را پیش رو خواهد داشت.

در مرحله بک چهارم نهایی وزن ۷۵- کیلوگرم سهیل موسوی مقابل «سونگ» از کره جنوبی در حالی که رانت نخست را واگذار کرده بود، دو راند بعدی را به سود خود خاتمه داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله برنده مبارزه ووشوکاران قزاقستان و ازبکستان را پیش رو خواهد داشت. موسوی دور نخست «بالیان» از هند را از پیش رو برداشته بود.

در رقابت های بخش تالو نیز شاهین بنی طالبی، هلیا اسدیان و مینا پناهی توفیقی در کسب مدال نداشتند.

دبدارهای رده بندی فردا چهارشنبه اول مهرماه از ساعت ۱۲:۳۰ به‌ وقت تهران برگزار خواهد شد.