حریق سه خودرو در کرمان بدون تلفات جانی مهار شد + فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، روحالله مطهری، ظهر سه شنبه به خبرنگاران گفت: این حادثه ساعت ۱۳:۲۸ روز سهشنبه ۳۱ شهریورماه، در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ به سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان اطلاع داده شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم عملیاتی ایستگاه شماره سه آتشنشانی به محل حادثه اعزام شد و نیروهای ایستگاه شماره ۹ نیز بهعنوان تیم پشتیبان در محل حضور یافتند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان ادامه داد: آتشنشانان پس از حضور در محل، عملیات اطفای حریق این خودرو ها را در کوتاهترین زمان انجام دادند و از سرایت آتش به تأسیسات و خودروهای مجاور جلوگیری کردند.
مطهری خاطرنشان کرد: این حادثه خوشبختانه هیچگونه تلفات جانی و مصدومی نداشت.
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