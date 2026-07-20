۱۲ هکتار از اراضی کوهساران خاکستر شد؛ گرما و اشتباهات انسانی دلیل آتش

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: آتشسوزی گسترده در مراتع بخش کوهساران از توابع شهرستان راور، خسارت قابلتوجهی به منابع طبیعی این منطقه وارد و بر اساس اعلام مدیرکل دفتر مدیریت بحران استان کرمان، این حریق حدود ۱۲ از پوشش گیاهی منطقه را خاکستر کرده است.
این حریق در پی بیاحتیاطی رخ داده و موجب تخریب بخش قابل توجهی از پوشش گیاهی منحصر به فرد این منطقه شد؛ کمبود امکانات اطفای حریق و صعبالعبور بودن منطقه، عملیات اطفا را با کندی مواجه کرد و در نهایت با کمک مردم محلی آتش اطفا شد.
خشکسالیهای اخیر و افزایش دما نقش مهمی در شکنندهتر شدن این مراتع داشته است.
مراتع کوهساران در استان کرمان نه تنها به عنوان یکی از مهمترین مناطق ییلاقی و تفرجگاهی استان محسوب میشود، بلکه نقش کلیدی در تأمین علوفه دامداران منطقه و حفظ سفرههای آب زیرزمینی دارد.
این حادثه در حالی بار دیگر اهمیت توجه به تجهیزات و امکانات اطفای حریق در مناطق کوهستانی کرمان را آشکار ساخت که منابع محلی از کمبود بالگردهای مجهز به سیستمهای آبپاش و دسترسی سخت به مناطق حادثهدیده به عنوان اصلیترین چالشها نام میبرند.
گرمای هوا و خطر آتش سوزی
با نزدیک شدن به فصل گرما، خطر آتشسوزی در مراتع استان کرمان بیش از پیش احساس میشود.
مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان با اشاره به هشدارهای هواشناسی درباره افزایش دما و کاهش رطوبت در روزهای اخیر، به خبرنگار مهر گفت: با توجه به پوشش گیاهی منطقه و انباشت مواد خشک، کوچکترین جرقهای میتوانست به فاجعهای بزرگ تبدیل شود؛ لذا از مردم و گردشگران خواستاریم تا زمان اعلام پایان کامل عملیات اطفا، از نزدیک شدن به مناطق حادثهدیده خودداری کنند.
علیرضا نژاد خالقی، با تأیید وقوع این حادثه در مراتع روستاهای بخش کوهساران، ضمن هشدار درباره افزایش خطر آتشسوزی در فصول گرم سال، از عموم مردم و طبیعتدوستان خواست تا در صورت روشن کردن آتش در طبیعت، پیش از ترک محل، از خاموش شدن کامل و ایمن آن اطمینان حاصل کنند.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استان کرمان با اشاره به پیامدهای بلندمدت این گونه حوادث، تأکید کرد: نابودی پوشش گیاهی در مراتع، علاوه بر تخریب فوری محیط زیست، در سالهای آینده میتواند به افزایش پدیده گرد و غبار و بروز مشکلات زیستمحیطی گستردهتری منجر شود.
این هشدار در حالی مطرح میشود که استان کرمان در سالهای اخیر با پدیده ریزگردها و کاهش کیفیت هوا دستوپنجه نرم کرده است.
این حادثه در شرایطی رخ میدهد که استان کرمان به دلیل اقلیم گرم و خشک، همواره در معرض خطر آتشسوزی در عرصههای طبیعی قرار دارد. کارشناسان معتقدند که آموزش همگانی، تجهیز نیروهای امدادی به امکانات پیشرفته اطفای حریق و فرهنگسازی برای جلوگیری از بروز عوامل انسانی، مهمترین راهکارهای پیشگیری از تکرار چنین فجایع زیستمحیطی است.
مدیر کل دفتر مدیریت بحران استان کرمان در پایان از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه آتشسوزی در عرصههای طبیعی، مراتب را سریعاً اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای مهار حریق در سریعترین زمان ممکن انجام شود.
نقش اصلی عامل انسانی در آتش سوزی مراتع
همزمان با افزایش بیسابقه دمای هوا در استان کرمان و خشک شدن پوشش گیاهی، یک کارشناس محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مهر نسبت به افزایش چشمگیر خطر آتشسوزی در مراتع و منابع طبیعی هشدار داد و تأکید کرد که کوچکترین بیاحتیاطی میتواند فاجعهای جبرانناپذیر رقم بزند.
حسن امینی، در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط بحرانی مراتع استان کرمان، گفت: افزایش دمای هوا در روزهای اخیر و کاهش شدید رطوبت، باعث شده پوشش گیاهی مراتع به شدت خشک و شکننده شود و این شرایط، طبیعت را به یک انبار باروت تبدیل کرده که با کوچکترین جرقهای، شعلهور میشود.
وی با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد آتشسوزیها در منابع طبیعی عامل انسانی دارد، افزود: متأسفانه بسیاری از مردم وقتی به طبیعت میروند، خطرات ناشی از روشن کردن آتش را جدی نمیگیرند و یک ته سیگار روشن، یک بطری شیشهای که نور خورشید را متمرکز میکند، یا خاموش نکردن کامل آتش، میتواند در این شرایط بحرانی، به فاجعهای بزرگ منجر شود.
این کارشناس با اشاره به تأثیرات تغییرات اقلیمی بر تشدید خطر آتشسوزی، تصریح کرد: خشکسالیهای پیاپی و افزایش دمای هوا در سالهای اخیر، مراتع و جنگلهای استان کرمان را به شدت آسیبپذیر کرده است.
وی ادامه داد: پوشش گیاهی که در بهار با بارشها رشد کرده، اکنون با گرمای شدید خشک شده و مانند سوختی آماده برای آتشسوزی عمل میکند.
وی هشدار داد: نابودی پوشش گیاهی در مراتع، علاوه بر تخریب فوری محیط زیست، در سالهای آینده میتواند به افزایش گرد و غبار، تشدید فرسایش خاک و بروز مشکلات زیستمحیطی گستردهتری منجر شود که مقابله با آنها هزینههای گزافی در بر خواهد داشت.
درخواست از طبیعتدوستان و مسئولان
این کارشناس محیط زیست از مردم و گردشگران خواست که در صورت حضور در طبیعت، از روشن کردن آتش در مراتع و مناطق جنگلی خودداری کنند و در صورت ضرورت، پیش از ترک محل از خاموش شدن کامل آن اطمینان حاصل کنند.
وی همچنین از مسئولان استانی خواست تا با تجهیز نیروهای امدادی، افزایش گشتهای حفاظتی و فرهنگسازی عمومی، از وقوع چنین فجایعی جلوگیری کنند.
آتش به صورت کامل اطفا شده است
فرماندار شهرستان راور نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: این حریق روز گذشته گزارش شد و بلافاصله با هماهنگی های انجام شده و با توجه به امکانات موجود نیروهای امدادی به روستای تیکدر اعزام شد.
روح الله شهداد نژاد، افزود: کمبود بارندگی طی سال جاری موجب تداوم خشکسالی شده است و پوشش گیاهی منطقه نیز در پی کمبود آب خشک شده است که مردم باید از هر گونه روشن کردن آتش در مراتع خودداری کنند.
فرماندار راور، از اطفا صد درصدی حریق در این منطقه خبر داد و افزود: امیدواریم با هوشیاری مردم شاهد بروز چنین حوادثی نباشیم.
گزارشهای میدانی حاکی از آن است که عملیات مهار آتش با تلاش نیروهای امدادی، همیاران طبیعت و مأموران منابع طبیعی منطقه انجام شده و از سرایت حریق به مناطق وسیعتر جلوگیری به عمل آمده است.
با این حال، وسعت ۱۲ هکتاری منطقه سوخته، زنگ خطری جدی برای حفظ سرمایههای طبیعی این خطه محسوب میشود.
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