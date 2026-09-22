ورزش ناشنوایان البرز زیر فشار مشکلات مالی

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رضایی، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز، در مجمع سالانه هیئت ورزشی ناشنوایان استان که با حضور رئیس فدراسیون برگزار شد، با قدردانی از عملکرد اعضای این هیئت، بر تداوم حمایت از ورزشکاران ناشنوا تأکید کرد و با اشاره به فعالیت ارکان هیئت ناشنوایان البرز اظهار کرد: اعضای هیئت در مدت فعالیت خود با وجود مشکلات مالی و محدودیتهای موجود، تلاش کردند برنامههای ورزشی را بدون حاشیه و با آرامش دنبال کنند.
وی همچنین افزود: در مدت حدود ۲۰ ماه حضورم در ورزش استان، شاهد تلاش اعضای هیئت ناشنوایان بودهام و این مجموعه توانسته است با وجود مشکلات، برنامههای خود را بهموقع اجرا کند.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان البرز ادامه داد: در حوزه ورزش همگانی و قهرمانی مشکلات و گرفتاریهای مختلفی وجود دارد، اما باید نقاط قوت هیئتها نیز دیده و از اقدامات مثبت آنها تقدیر شود تا انگیزه بیشتری برای ادامه فعالیت ایجاد شود.
شرایط اقتصادی بر ورزش تأثیر گذاشته است
رضایی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: فعالیت در ورزش در شرایط فعلی و با وجود محدودیتهای اقتصادی، تحریمها و شرایط جنگی کشور آسان نیست و هیئتهای ورزشی برای ادامه فعالیت به حمایت بیشتری نیاز دارند.
وی بیان کرد: هیئت ناشنوایان البرز در رشتههای مختلف فعالیت دارد و ورزشکاران این مجموعه در مسابقات کشوری و رقابتهای مختلف برای استان افتخارآفرینی کردهاند.
حمایت از ورزشکاران مدالآور ادامه دارد
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان البرز با اشاره به موفقیت ورزشکاران ناشنوای استان گفت: ورزشکاران برای رسیدن به مدال و حضور در رقابتهای ملی و بینالمللی زحمات زیادی متحمل میشوند و باید از آنها حمایت شود.
رضایی با اشاره به «عرفان ستاری» از ورزشکاران مدالآور استان، اظهار کرد: مشکلات ورزشکاران را درک میکنیم و میدانیم که ورزشکار به حمایت نیاز دارد، اما در شرایط فعلی منابع مالی محدود است و باید برای حل مشکلات با برنامه پیش برویم.
وی افزود: با هماهنگی رئیس فدراسیون ناشنوایان تلاش میکنیم حمایت لازم از ورزشکاران این حوزه انجام شود و زمینه تقدیر از مدالآوران و حمایت بیشتر از آنها فراهم شود.
کمبود زیرساخت ورزشی در البرز
رضایی همچنین با اشاره به وضعیت زیرساختهای ورزشی استان البرز گفت: البرز با جمعیتی قابل توجه و رشد سالانه جمعیت، از نظر سرانه و امکانات ورزشی با محدودیت جدی مواجه است.
وی ادامه داد: تعداد اماکن ورزشی استان در مقایسه با ظرفیت جمعیتی و نیاز ورزشکاران محدود است و توسعه زیرساختها نیازمند همراهی دستگاههای مختلف، خیران و مجموعههای ورزشی است.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان البرز خاطرنشان کرد: توسعه ورزش ناشنوایان نیز بدون همراهی هیئت، خیران و مسئولان امکانپذیر نیست و باید ظرفیتهای موجود برای حمایت از این قشر به کار گرفته شود.
رضایی با اشاره به سابقه فعالیت خود در حوزه ورزش ناشنوایان گفت: حدود یک سال در کنار تیم ملی فوتبال ناشنوایان فعالیت داشتهام و در آن دوره نیز تجربه ارزشمندی از همکاری با ورزشکاران ناشنوا به دست آوردم.
وی با قدردانی از اعضای هیئت ناشنوایان البرز تأکید کرد: امیدوارم با همدلی و همکاری بیشتر، مسیر موفقیت ورزشکاران ناشنوا ادامه پیدا کند و شاهد افتخارآفرینی بیشتر این ورزشکاران در رقابتهای ملی و بینالمللی باشیم.
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