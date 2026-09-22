تردد خودروهای پلاک کیش و قشم در سراسر کشور تا پایان آذر ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با اشاره به شرایط خاص کشور (به ویژه مناطق آزاد قشم و کیش) اظهار کرد: با توجه به شرایط ویژه موجود، خودروهایی که در مناطق آزاد کیش و قشم شماره‌گذاری شده‌اند، می توانند تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ و انجام هماهنگی های لازم امکان تردد در تمامی نقاط جغرافیایی کشور را داشته باشند.

رئیس پلیس راهور فراجا افزود: تردد این خودروها تا زمان تعیین‌شده، مشروط به رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی بوده و در صورت ایجاد هرگونه تغییر در این تصمیم، موضوع از طریق مراجع مربوط اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سردار حسینی در خصوص خودروهای سایر مناطق آزاد نیز توضیح داد: خودروهای دارای پلاک سایر مناطق آزاد، برای خروج از محدوده مصوب و تردد در سرزمین اصلی، باید با هماهنگی سازمان‌های مرتبط، نسبت به دریافت مرخصی و اخذ پلاک گذر موقت اقدام کنند.