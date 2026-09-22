تردد خودروهای پلاک قشم و کیش در کشور سه ماه دیگر تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان مهلت تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد قشم و کیش که پیش از این تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ تعیین شده بود، با پیگیری و دستور استاندار هرمزگان و هماهنگی شورای تأمین استان، پلیس راهور، سازمان‌های مناطق آزاد قشم و کیش، گمرک و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، به مدت سه ماه تمدید شد.

بر این اساس، تردد این خودروها در سطح کشور و استان هرمزگان تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ مجاز خواهد بود.

این تصمیم با هدف تسهیل تردد مالکان خودروهای پلاک مناطق آزاد قشم و کیش و در راستای پیگیری مسائل و مطالبات مرتبط با شهروندان استان هرمزگان اتخاذ شده است.