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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۵

تأکید پلیس راهور بر رعایت زمان نوبت اینترنتی تعویض پلاک

تأکید پلیس راهور بر رعایت زمان نوبت اینترنتی تعویض پلاک

رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا بر رعایت زمان نوبت اینترنتی تعویض پلاک تأکید کرد و گفت: عدم مراجعه به‌موقع موجب اتلاف ظرفیت خدماتی و تضییع حقوق سایر شهروندان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن باسره، رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا، اظهار کرد: سامانه نوبت‌دهی اینترنتی پلیس راهور با هدف مدیریت هوشمند زمان، ایجاد انضباط ترافیکی و تسهیل فرآیند ارائه خدمات به شهروندان طراحی شده است.

وی افزود: این سامانه با توزیع زمان مراجعات و جلوگیری از تجمع متقاضیان، زمینه حذف صف‌های فیزیکی و کاهش اتلاف وقت را فراهم کرده است و حضور شهروندان در بازه زمانی تعیین‌شده، از شکل‌گیری ترافیک و ازدحام در معابر منتهی به مراکز تعویض پلاک جلوگیری می‌کند.

سرهنگ باسره ادامه داد: نوبت‌دهی اینترنتی همچنین با حذف واسطه‌گری و ایجاد نظم در فرآیند ارائه خدمات، شفافیت بیشتری در ارائه خدمات ایجاد کرده و سرعت پاسخگویی به مراجعان را افزایش می‌دهد.

رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا خاطرنشان کرد: عدم حضور در نوبت رزروشده یا مراجعه خارج از ساعت مقرر، علاوه بر اینکه موجب تحمیل هزینه و صرف زمان برای نوبت‌گیری مجدد متقاضی می‌شود، می‌تواند ظرفیت خدماتی همان روز را بلااستفاده کرده و حقوق سایر شهروندان را نیز تضییع کند.

وی تأکید کرد: رعایت زمان تعیین‌شده در نوبت اینترنتی، نقش مهمی در حفظ نظم، مدیریت ترافیک پیرامون مراکز تعویض پلاک و استفاده بهینه از ظرفیت خدماتی این مراکز دارد.

کد مطلب 6954591
مهسا حيدری توچائی

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