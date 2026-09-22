به گزارش خبرنگار مهر، مجلس بزرگداشت مرحوم آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی، مرجع فقید تقلید، از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار خواهد شد.



این مراسم روز چهارشنبه و بلافاصله پس از اقامه نماز عشا در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت برگزار می‌شود.



پیکر آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی مرجع فقید شیعیان، روز چهارشنبه یکم مهرماه از میدان جهاد قم به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) تشییع خواهد شد.



پیکر این فقیه برجسته پس از تشییع و طواف گرد مضجع شریف کریمه اهل‌بیت(س)، برای خاکسپاری به رواق شهید امام خامنه‌ای، معروف به مسجد بالاسر، منتقل می‌شود.



آیت‌الله جعفر سبحانی، از مراجع تقلید، بر پیکر آیت‌الله شبیری زنجانی نماز اقامه خواهد کرد و پس از اقامه نماز، پیکر این مرجع فقید در جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه(س) به خاک سپرده می‌شود.



مسجد بالاسر حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) از دیرباز محل دفن شماری از علما و فقهای برجسته حوزه‌های علمیه بوده است و پیکر آیت‌الله شبیری زنجانی نیز در کنار جمعی از عالمان نام‌آور در این مکان آرام خواهد گرفت.

