محمد رشیدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اولویت‌هایی که رئیس‌جمهور و تیم همراه وی باید در سفر به نیویورک مدنظر داشته باشند، اظهار کرد: رئیس‌جمهور و تیم همراه با وی در وهله نخست باید مواضع مستحکم جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی را به‌صورت شفاف تبیین کند.

وی افزود: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، تنویر افکار عمومی دنیا نسبت به جنایت جنگی است که از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران انجام شد. لازم است رئیس‌جمهور در این عرصه با دقت و صراحت، مواضع جمهوری اسلامی ایران را برای افکار عمومی جهان تشریح کند تا همه دنیا بدانند که ایران خواهان جنگ نیست و آنچه انجام داده، دفاع مشروع از کشور و ملت خود بوده است.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید برای افکار عمومی دنیا به‌روشنی تبیین شود که جمهوری اسلامی ایران خواهان جنگ نبوده و نیست و در برابر تجاوز صورت‌گرفته، از خود دفاع کرده است. همچنین رئیس‌جمهور باید متجاوز بودن و جنگ‌افروز بودن آمریکا را نیز در این فرصت برای دنیا تبیین و معرفی کند.

رشیدی تصریح کرد: رئیس‌جمهور باید در این سفر بتواند تصویری روشن از ایران قوی ارائه کند و اقتدار جمهوری اسلامی ایران را برای افکار عمومی دنیا به‌خوبی تبیین کند. امروز ایران قوی است و قدرت و قوت ایران نیز به دنیا نشان داده شده است.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس افزود: یکی از نکاتی که باید در این سفر مورد توجه قرار گیرد، این است که حتی در شرایط فعلی نیز جمهوری اسلامی ایران در حال به‌روزرسانی سلاح‌ها و تقویت آمادگی‌های خود است. این موضوع نشان می‌دهد که ایران در عین اینکه خواهان جنگ نیست، برای دفاع از خود و تأمین امنیت و منافع ملی‌اش آمادگی لازم را دارد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین، حضور رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل باید فرصتی برای تبیین این واقعیت باشد که ایران قوی است و قدرت و قوت آن نیز در شرایط مختلف به دنیا نشان داده شده است. باید این تصویر به‌درستی و با ادبیاتی روشن برای افکار عمومی جهان تبیین شود.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران باید مواضع خود را شفاف و صریح بیان کند، گفت: در این شرایط، تبیین مواضع انقلاب اسلامی و جایگاه عزتمندانه ایران اسلامی اهمیت ویژه‌ای دارد. افکار عمومی دنیا باید نسبت به خیانت‌هایی که به ملت ایران شده نیز آگاه شود و ابعاد این موضوع برای مردم جهان تبیین شود.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، باید دفاع بسیار مقتدرانه‌ای که جمهوری اسلامی ایران انجام داده نیز برای دنیا تبیین شود. مردم جهان باید بدانند که ایران در برابر تجاوز، منفعل نبوده و از حقوق و منافع خود دفاع کرده است.

رشیدی تأکید کرد: مجموعه این موضوعات باید در دستورکار رئیس‌جمهور در این سفر قرار گیرد؛ یعنی از یک سو مواضع مستحکم جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و جایگاه عزتمندانه ایران اسلامی تبیین شود، از سوی دیگر افکار عمومی جهان نسبت به جنایت‌ها و خیانت‌هایی که علیه ملت ایران صورت گرفته، آگاه شود و در نهایت نیز دفاع مقتدرانه ایران و قدرت و قوت کشورمان به‌درستی برای دنیا تشریح شود.