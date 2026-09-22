به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان یزد، حجت‌الاسلام حسین طهماسبی در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یزد اظهار کرد: روی آوردن حوائج مردم به سوی مسئولان، نعمتی الهی و فرصتی است که خداوند در اختیار انسان قرار می‌دهد و باید آن را غنیمت شمرد.

وی افزود: فرصت خدمت به مردم به سرعت سپری می‌شود و زمانی که از دست برود، امکان بازگرداندن آن وجود ندارد؛ بنابراین باید از لحظه‌لحظه دوران مسئولیت برای خدمت صادقانه و مؤثر به مردم استفاده کرد.

رئیس کل دادگستری استان یزد با تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس، صیانت از تمامیت ارضی کشور را از ویژگی‌های برجسته دوران دفاع مقدس دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ، نه در شرایط اقتدار و تسلط به دیگران تعدی کرده و نه در شرایط دشوار اجازه داده حتی وجبی از خاک کشور در اختیار دشمن قرار گیرد.

طهماسبی خاطرنشان کرد: این ویژگی دفاع مقدس و جمهوری اسلامی ایران باید برای جهانیان تبیین شود تا همگان بدانند جمهوری اسلامی نه کوچک‌ترین طمعی به دیگران دارد و نه اجازه طمع‌ورزی به احدی می‌دهد.

در این مراسم از خدمات غلامعلی دهشیری در دوران مسئولیت در سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یزد تقدیر و علیرضا شیخ‌علی به عنوان رئیس جدید این مجموعه معرفی شد.