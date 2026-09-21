به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجت‌الاسلام حسین طهماسبی در بازدید شورای معاونین دادگستری استان از پروژه مجتمع قضایی بلوار شهید قندی بر استفاده از نظرات کارشناسی و تجربیات نخبگان دستگاه قضایی برای بهبود روند تکمیل مجتمع تأکید کرد.

وی اظهار کرد: بازدیدهای مستمر از روند اجرای پروژه باید فرصتی برای بررسی دقیق مراحل کار و ارائه نظرات و پیشنهادهای اصلاحی مدیران و همکاران باشد.

رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: بخشی از تغییرات و اصلاحات همچنان امکان‌پذیر است و مواردی که با هزینه قابل توجه همراه نباشد و در مقابل، منفعت بیشتری برای مجموعه و استفاده بهینه از فضا داشته باشد، بررسی و اعمال خواهد شد.

طهماسبی ادامه داد: با عبور پروژه از مرحله تصمیمات کلی، نظارت‌های کارشناسی بر جزئیات اجرایی اهمیت بیشتری پیدا کرده و حضور همکاران و ارائه دیدگاه‌های آنان می‌تواند به بهبود نتیجه نهایی کمک کند.

وی پروژه بلوار شهید قندی را از طرح‌های مهم دستگاه قضایی در کشور دانست و گفت: این پروژه در زمره هفت پروژه بزرگ قوه قضاییه قرار دارد و تاکنون مسیر مناسبی را طی کرده است.

رئیس کل دادگستری استان یزد خاطرنشان کرد: دسترسی مناسب، امکانات پیش‌بینی‌شده و رعایت الزامات و استانداردهای فنی از ویژگی‌های این پروژه است و تلاش می‌شود با مدیریت صحیح، ضمن حفظ کیفیت، اصلاحات ضروری نیز در حد امکان اعمال شود.

طهماسبی بر اطلاع‌رسانی مناسب درباره ظرفیت‌های این مجتمع و تلاش‌های انجام‌شده برای اجرای آن تأکید کرد و گفت: هرچه مدیران و کارکنان بیشتر در جریان جزئیات پروژه قرار گیرند و از ظرفیت فکری و کارشناسی آنان استفاده شود، امکان دستیابی به نتیجه مطلوب بیشتر خواهد بود.