کشورهای عربی و اسلامی: با کوچاندن مردم فلسطین مخالفیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزرای امور خارجه ۸ کشور عربی و اسلامی امروز سه شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کردند: ما نسبت به رنج‌ های انسانی جاری در غزه عمیقا ابراز نگرانی می‌ کنیم. ما از اسرائیل می‌خواهیم که به تعهدات خود در چارچوب مرحله نخست توافق غزه عمل کند.

در بیانیه صادره از سوی وزرای امور خارجه ۸ کشور عربی و اسلامی در این خصوص آمده است: خواستار مشارکت فعال آمریکا و تضمین‌ هایی مبنی بر پایبندی اسرائیل به تعهداتش در قبال غزه هستیم. ما بار دیگر مخالفت قاطع خود را با هرگونه اقدامی که هدف آن کوچاندن مردم فلسطین از سرزمینشان باشد، اعلام می‌کنیم.

بیانیه وزرای امور خارجه ۸ کشور عربی و اسلامی اضافه می کند: خواستار توقف توسعه شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری و تضمین پاسخگویی در قبال خشونت شهرک‌نشینان هستیم.