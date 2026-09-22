به گزارش خبرگزاری مهر، «دکتر علی خورسندیان» در جریان بازدید از پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن در استان کرمان که به همراهی «شهباز حسن‌پور» نماینده مردم کرمان و راور در مجلس و جمعی از مدیران ارشد بانک مسکن صورت گرفت، هدف از این بازدید را بررسی میدانی روند اجرای پروژه‌ها و مسائل مرتبط با تأمین مالی آنها دانست.

مدیرعامل بانک مسکن در این خصوص اظهار داشت: آنچه تاکنون بر عهده بانک مسکن بوده، بر اساس تعهدات و قراردادها و متناسب با پیشرفت پروژه‌ها انجام شده است.

وی با اشاره به عملکرد بانک مسکن در طرح نهضت ملی استان کرمان گفت: بانک مسکن در استان در مجموع قرارداد تامین مالی بیش از 4000 پروژه را در قالب ۱۱ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی منعقد کرده است.

مدیرعامل بانک مسکن افزود: از مجموع این واحدها، تاکنون 8300 واحد تعیین تکلیف شده و به مرحله فروش اقساطی رسیده است.

دکتر خورسندیان مجموع تأمین مالی قراردادهای این پروژه‌ها را حدود ۴.۵ همت اعلام کرد و گفت: تاکنون حدود ۳.۵ همت از این منابع تخصیص یافته که بیش از ۷۵ درصد کل تعهدات را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: بانک مسکن برای تأمین مالی ۲۵ درصد باقی‌مانده نیز آمادگی دارد و این منابع متناسب با پیشرفت پروژه‌ها تخصیص خواهد یافت.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به مشکلات مربوط به آورده برخی متقاضیان، به‌ویژه دهک‌های یک تا چهار، اظهار کرد: موضوع تأمین مالی این بخش در حال بررسی است و آنچه مربوط به تعهدات بانک مسکن باشد، با جدیت پیگیری خواهد شد.

دکتر خورسندیان تأکید کرد: بانک مسکن آمادگی دارد تعهدات خود را برای کمک به حل مشکلات و تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان کرمان به‌طور کامل انجام دهد.

وی همچنین در پاسخ به موضوع پروژه‌ مرتبط با افراد دارای معلولیت که در جریان این بازدید مطرح شد، گفت: این پروژه نیز مورد بازدید قرار خواهد گرفت و بانک مسکن در چارچوب مقدورات خود و با توجه به مسئولیت اجتماعی و رسالت تخصصی بانک، برای حمایت‌های لازم از این پروژه تلاش خواهد کرد.

مدیرعامل بانک مسکن خاطرنشان کرد: تسریع در تأمین مالی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، در کنار ایفای تعهدات بانک، از محورهای اصلی پیگیری بانک مسکن در استان کرمان خواهد بود.