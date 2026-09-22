به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا بابایی در آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یزد، با قدردانی از سالها خدمت غلامعلی دهشیری، اظهار کرد: بهترین دستاورد دوران مسئولیت، رضایت مردم و باقی ماندن نام نیک از خدمتگزاران است.
وی افزود: چه نیکوست که انسان هنگام پایان مسئولیت، مردم از او به نیکی یاد کنند و رضایت خود را از دوران خدمتش ابراز دارند.
استاندار یزد با اشاره به اهمیت «ذکر خیر» و نام نیک در فرهنگ اسلامی گفت: حضرت ابراهیم(ع) در دعای خود از خداوند درخواست کرد که برای او در میان آیندگان نام و یاد نیک قرار دهد.
بابایی ادامه داد: عملکرد مسئولان در دوران خدمت باید به گونهای باشد که مردم و مراجعان هنگام بیان تجربه خود، از آنان به نیکی یاد کنند و در کارنامه خدمتشان بیانصافی و ظلم مشاهده نشود.
وی، خوشرفتاری، انصاف و احترام به مردم را از مهمترین مؤلفههای یک دوره مسئولیت دانست و خاطرنشان کرد: چنین سرمایهای برای انسان ماندگار خواهد بود.
استاندار یزد با اشاره به سوابق مدیریتی غلامعلی دهشیری گفت: وی سالها ریاست دادگستری استان یزد را بر عهده داشت و پس از آن نیز ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح استان را عهدهدار بود و در شورای تأمین نیز به عنوان عضوی مؤثر و کارآمد حضور داشت.
بابایی با قدردانی از خدمات دهشیری اظهار کرد: بازنشستگی به معنای پایان خدمت نیست و قطعاً وی در سنگری دیگر به خدمت ادامه خواهد داد و استان از وجود و تجربه ایشان بهرهمند خواهد شد.
وی همچنین ضمن خیرمقدم به رئیس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یزد، برای وی در این مسئولیت آرزوی موفقیت کرد و گفت: امیدواریم در دوره جدید با استفاده از تجربیات و ظرفیتهای موجود، شاهد استمرار و ارتقای عملکرد این سازمان باشیم.
در پایان این مراسم، علیرضا شیخعلی به عنوان رئیس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یزد معرفی و از خدمات غلامعلی دهشیری رئیس پیشین این سازمان قدردانی شد.
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