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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷

حادثه برای مزدا وانت در قلعه‌نو خرقان شاهرود؛ یک نفر جان باخت

حادثه برای مزدا وانت در قلعه‌نو خرقان شاهرود؛ یک نفر جان باخت

سمنان- معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان از سقوط وانت مزدا در پل محدوده قلعه نو خرقان به ابر شاهرود خبر داد و گفت: این حادثه یک فوتی داشته است.

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از حادثه سقوط وانت مزدا در پل محدوده کیلومتر چهار فرعی قلعه نو خرقان به ابر شهرستان شاهرود خبر داد و بیان کرد: بلافاصله امدادگران پایگاه خرقان به محل حادثه اعزام شدند.

وی ضمن ابراز تأسف از جان باختن یک نفر در این حادثه و بیان همدردی با خانواده این متوفی، افزود: عملیات رها سازی این متوفی انجام و به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شد.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان به مصدومیت یک نفر نیز در این حادثه اشاره داشت و توضیح داد: به مصدوم حادثه امداد رسانی اولیه انجام گرفت و برای ادامه مداوا توسط اورژانس به بیمارستان انتقال یافت.

باغبان اضافه کرد: اندکی صبر و شکیبایی، داشتن تمرکز کافی و توجه به جلو و همچنین رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تضمین کننده سلامت سفر شما شهروندان است.

کد مطلب 6955409

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