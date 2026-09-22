علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از حادثه سقوط وانت مزدا در پل محدوده کیلومتر چهار فرعی قلعه نو خرقان به ابر شهرستان شاهرود خبر داد و بیان کرد: بلافاصله امدادگران پایگاه خرقان به محل حادثه اعزام شدند.

وی ضمن ابراز تأسف از جان باختن یک نفر در این حادثه و بیان همدردی با خانواده این متوفی، افزود: عملیات رها سازی این متوفی انجام و به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شد.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان به مصدومیت یک نفر نیز در این حادثه اشاره داشت و توضیح داد: به مصدوم حادثه امداد رسانی اولیه انجام گرفت و برای ادامه مداوا توسط اورژانس به بیمارستان انتقال یافت.

باغبان اضافه کرد: اندکی صبر و شکیبایی، داشتن تمرکز کافی و توجه به جلو و همچنین رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تضمین کننده سلامت سفر شما شهروندان است.