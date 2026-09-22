به گزارش خبرنگار مهر، امیر کاظمی فتلکی عصر سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: با هدف ارتقای ایمنی تردد دانشآموزان و کاهش حوادث احتمالی، نقاط حساس و معابر منتهی به مدارس رودبار تحت عملیات خطکشی، رنگآمیزی و ایمنسازی قرار گرفت.
وی با اشاره به فرارسیدن فصل بازگشایی مدارس و مصوبات شورای ترافیک شهرستان افزود: در همین راستا دستور ویژهای برای ایمنسازی مسیرهای منتهی به مدارس صادر شد و نیروهای شهرداری اجرای این طرح را با رویکرد جهادی در دستور کار قرار دادند.
اجرای عملیات ایمنسازی در کمتر از ۴۸ ساعت
شهردار رودبار با بیان اینکه عملیات اجرایی این طرح در کمتر از دو روز کاری به پایان رسید، گفت: رنگآمیزی و نوسازی سرعتکاهها، خطکشی گذرگاههای عابر پیاده و ایمنسازی نقاط پرتردد اطراف مدارس از جمله اقدامات انجامشده در این طرح است.
کاظمی فتلکی ادامه داد: برای افزایش توجه رانندگان به محدوده مدارس، عبارات هشداردهنده «مدرسه» و «احتیاط» نیز به صورت استاندارد روی آسفالت برخی معابر درج شده است تا رانندگان با دقت و احتیاط بیشتری در این مسیرها تردد کنند.
تأکید بر ایمنی دانشآموزان در آغاز سال تحصیلی
وی با تأکید بر ضرورت استمرار اقدامات ایمنی در سطح شهر تصریح کرد: مدیریت شهری خود را در قبال تأمین امنیت و آرامش شهروندان، بهویژه دانشآموزان، مسئول میداند و تلاش میکند همزمان با آغاز سال تحصیلی، شرایط ایمنتری برای تردد دانشآموزان در معابر شهری فراهم شود.
شهردار رودبار تصریح کرد: اجرای برنامههای ایمنسازی معابر و توجه به نقاط حادثهخیز، از اولویتهای مدیریت شهری بوده و این اقدامات با هدف ارتقای نظم و ایمنی ترافیکی در سطح شهر ادامه خواهد داشت.
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