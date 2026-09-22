استاندار کرمانشاه: ظرفیت معادن استان باید به ارزش افزوده تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر سه‌شنبه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با قدردانی از برگزارکنندگان این نشست و فعالان اقتصادی حوزه معدن، اظهار کرد: ظرفیت‌های معدنی استان کم‌نظیر است و باید با جدیت بیشتری برای رفع مشکلات این بخش اقدام شود.

وی با اشاره به برگزاری نشست‌های متعدد شورای معادن و حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی در این جلسات، افزود: مجموعه مدیریتی استان نسبت به حوزه معدن نگاه ویژه‌ای دارد و حضور دستگاه‌هایی مانند منابع طبیعی، شهرداری و مجموعه‌های اقتصادی در کنار بخش خصوصی می‌تواند زمینه استفاده بهتر از این ظرفیت را فراهم کند.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه بخش خصوصی بخش عمده مسیر سرمایه‌گذاری در معادن را طی کرده است، تصریح کرد: شناسایی، اخذ مجوز، اکتشاف و آغاز فعالیت بسیاری از معادن با همت فعالان این بخش انجام شده و نتیجه آن نیز ایجاد اشتغال و فعالیت اقتصادی در استان بوده است.

حبیبی نخستین اولویت در حوزه معدن را شناسایی و اکتشاف ذخایر دانست و خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید موضوع اکتشاف و شناسایی ذخایر استان را با جدیت بیشتری دنبال کند و پس از طی مراحل قانونی، زمینه بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

وی درباره ورود ماشین‌آلات کارکرده مورد نیاز معادن نیز گفت: منطقه آزاد با حضور نماینده اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش معدن موضوع امکان ورود ماشین‌آلات دست‌دوم را بررسی و نتیجه را سریعاً اعلام کند؛ اگر این امکان در مناطق آزاد دیگر کشور وجود دارد، باید تجربه و اطلاعات آن منتقل شود و در غیر این صورت راهکار اجرایی برای آن پیدا شود.

استاندار کرمانشاه همچنین بر ضرورت فرآوری ذخایر قیر طبیعی تأکید کرد و گفت: برای بررسی ظرفیت‌های این بخش، کارگروهی با حضور معاونت اقتصادی، دانشگاه رازی، پارک علم و فناوری، نماینده اتاق بازرگانی و نمایندگان حوزه معدن تشکیل شود و موضوع به صورت مستمر تا رسیدن به نتیجه پیگیری شود.

حبیبی با اشاره به ظرفیت ذخایر قیر طبیعی استان افزود: حدود یک سال قبل نیز به پارک علم و فناوری مأموریت داده شد تا موضوع فرآوری این ذخایر را بررسی کند و اکنون باید از دانش و فناوری برای ایجاد ارزش افزوده استفاده شود، چرا که خام‌فروشی نمی‌تواند پاسخگوی ظرفیت‌های موجود باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تأمین مواد ناریه مورد نیاز معادن اشاره کرد و گفت: با توجه به محدودیت‌هایی که در جابه‌جایی و خروج مواد از انبارها طی شرایط ویژه اخیر ایجاد شده است، دفتر امنیتی و انتظامی استانداری باید با صدور مصوبه لازم، موضوع تأمین مواد ناریه مورد نیاز معادن را پیگیری کند.

استاندار کرمانشاه درباره موضوع پروازهای مورد مطالبه فعالان اقتصادی نیز اظهار کرد: این موضوع باید در دفتر امنیتی و انتظامی پیگیری و برای رفع مشکل آن اقدام شود تا امکان انجام پروازهای مورد نیاز فراهم شود.

حبیبی درباره نحوه محاسبه مالیات معادن نیز تصریح کرد: مبنای وصول مالیات باید برداشت واقعی و میزان استخراج باشد و اگر تاکنون محاسبات بر اساس برداشت اسمی انجام شده است، لازم است این روند اصلاح شود تا فعالان معدنی بتوانند از حقوق قانونی خود بهره‌مند شوند.

وی حل معارضات اجتماعی معادن را از دیگر ضرورت‌های این حوزه دانست و افزود: فرمانداران باید در چارچوب ماده ۱۹ قانون معادن برای حل و فصل معارضات اجتماعی همکاری کنند، زیرا نباید به دلیل وجود چند معارض، امکان استفاده از ظرفیت‌های خدادادی استان و سرمایه‌گذاری در این بخش متوقف شود.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه بهره‌گیری از ذخایر معدنی می‌تواند به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال منجر شود، گفت: دستگاه‌های اجرایی باید در کنار سرمایه‌گذاران باشند و موانع موجود را در چارچوب قانون برطرف کنند تا ظرفیت‌های معدنی استان به شکل مطلوب مورد استفاده قرار گیرد.

حبیبی همچنین درباره تأمین سوخت دیزل ژنراتورها و ماشین‌آلات معدنی اظهار کرد: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت و شرکت توزیع نیروی برق باید با هماهنگی یکدیگر و با حضور نمایندگان بخش معدن، مشکلات موجود را بررسی و برطرف کنند.

وی ادامه داد: در زمینه تأمین سوخت مانع کلی وجود ندارد و در صورت تکمیل مشخصات و انجام مراحل لازم، امکان تأمین سوخت دیزل ژنراتورها و ماشین‌آلات وجود دارد؛ بنابراین دستگاه‌های مسئول باید شیوه اجرایی این کار را سامان دهند.

استاندار کرمانشاه در پایان درباره تسهیلات بانکی بخش معدن نیز گفت: دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها باید موضوع پرداخت تسهیلات به فعالان این حوزه را بررسی کند و مشخص شود چه تعداد از متقاضیان معرفی شده‌اند و مشکلات پرونده‌های باقی‌مانده در کدام بخش قرار دارد تا برای رفع آنها اقدام شود.

حبیبی با قدردانی از حضور فعالان اقتصادی در این نشست، جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را مثبت ارزیابی کرد و خواستار پیگیری موضوعات مطرح‌شده پس از جلسه شد و بر بررسی و رفع موانع فعالیت معادن سنگ‌آهن نیز تأکید کرد.