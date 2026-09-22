۳۰ میلیارد تومان تجهیزات آموزشی به مدارس روستایی و مرزی گلستان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌اله نظری عصر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با بازگشایی مدارس، تجهیزات آموزشی و رفاهی به ارزش ۳۰ میلیارد تومان برای مدارس روستایی، مرزی و عشایری گلستان ارسال شده است.

وی افزود: تأمین تجهیزات مورد نیاز مدارس در آستانه سال تحصیلی جدید با هدف فراهم‌کردن شرایط مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان در مناطق مختلف استان انجام شده و مدارس مناطق روستایی، مرزی و عشایری نیز در این فرآیند مورد توجه قرار گرفته‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با اشاره به ضرورت توجه به مدارس مناطق کمتر برخوردار ادامه داد: فراهم‌کردن امکانات آموزشی و رفاهی مناسب برای دانش‌آموزان این مناطق، بخشی از برنامه‌های آموزش و پرورش برای کاهش فاصله امکانات و ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی است.

نظری تأکید کرد: توزیع تجهیزات مورد نیاز مدارس باید به گونه‌ای دنبال شود که دانش‌آموزان در مناطق مختلف استان، متناسب با نیازهای آموزشی خود، از امکانات مناسب برخوردار باشند.