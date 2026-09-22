به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا بابایی در آیین بهرهبرداری از مدرسه خیری شهید هادی ابوطالبی شهرستان اردکان با قدردانی از خیرین مدرسهساز، اظهار کرد: مدرسهسازی از اقدامات ماندگار و خیرخواهانه و از مصادیق روشن باقیاتالصالحات است و آثار آن برای سالهای متمادی در زندگی مردم و نسلهای آینده باقی خواهد ماند.
وی با اشاره به اجرای «طرح نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی» در دولت چهاردهم افزود: در آغاز اجرای این طرح، ۱۲۹ مدرسه در استان در دستور کار قرار گرفت که با توسعه دامنه طرح، این تعداد به ۱۶۵ مدرسه افزایش یافت.
استاندار یزد ادامه داد: تاکنون ۱۲۲ مدرسه از مجموع مدارس پیشبینیشده در این طرح به بهرهبرداری رسیده و ۳۲ مدرسه نیز در آستانه مهرماه آماده افتتاح است که بخشی از این مدارس در شهرستان اردکان قرار دارد.
بابایی همچنین از پیشبینی بهرهبرداری از ۱۱ مدرسه دیگر تا پایان سال خبر داد و گفت: همراهی مجموعههای اجرایی و خیرین، نقش مؤثری در تحقق این نهضت و توسعه عدالت آموزشی در استان دارد.
وی با قدردانی از مدیران آموزش و پرورش و نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اظهار کرد: این مجموعهها به صورت شبانهروزی در حوزه مأموریتهای خود در حال تلاش و پیگیری هستند.
استاندار یزد همچنین با اشاره به فعالیت پروژههای متعدد در شهرستان اردکان، پیگیری مسئولان اجرایی و همراهی نمایندگان مردم را در پیشبرد امور و پروژههای شهرستان مؤثر دانست.
سلامت مردم اولویت نخست در کنار حمایت از تولید
بابایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت آلودگی در شهر اردکان، صیانت از سلامت مردم را از اولویتهای استان دانست و گفت: مسئولیت مدیران تنها ایجاد اشتغال نیست، بلکه پیش از آن، حفظ سلامت مردم اهمیت دارد و این اصل باید در تصمیمگیریهای مرتبط با صنعت مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: با توجه به شرایط موجود، راهبردهای لازم برای کاهش آلودگی و صیانت از سلامت مردم دنبال میشود.
استاندار یزد با اشاره به حجم سرمایهگذاریهای انجامشده در صنایع استان، حمایت از تولید را در چارچوب الزامات زیستمحیطی ضروری دانست و تصریح کرد: صنایع موجود حاصل سرمایهگذاریهای قابلتوجه هستند و تعطیلی آنها راهکار حل مسئله نیست؛ بلکه حمایت از تولید باید همزمان با رعایت الزامات زیستمحیطی دنبال شود.
بابایی بر ضرورت توجه صنایع به مسئولیتهای اجتماعی نیز تأکید کرد و گفت: مسئولیت اجتماعی موضوعی مستقل از تکالیف قانونی است و صنایع باید در کنار فعالیتهای تولیدی، نسبت به ایفای مسئولیتهای اجتماعی خود نیز پایبند باشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش میکنیم با همراهی مسئولان و مجموعههای اثرگذار، مسیر روشنی برای آینده استان ترسیم شود تا نتیجه این اقدامات، رضایتمندی مردم و دعای خیر آنان برای خدمتگزاران باشد.
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