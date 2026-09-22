ورزشکاران ناشنوای البرز ۲۳ مدال کشوری کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، نادر ایزدبین، رئیس هیأت ورزش ناشنوایان استان البرز، بعدازظهر امروز در مجمع سالانه هیأت ورزش ناشنوایان استان البرز که با حضور مسعود فراهانی، رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، در سالن اجلاس اداره‌کل ورزش و جوانان البرز برگزار شد، اظهار کرد: فعالیت هیأت ورزش ناشنوایان البرز در سال گذشته در رشته‌های مختلف ورزشی ادامه داشت و تلاش کردیم زمینه حضور ورزشکاران استان در رقابت‌های ملی و اردوهای تیم‌های ملی فراهم شود.

رئیس هیأت ورزش ناشنوایان البرز افزود: ورزشکاران این هیأت در رشته‌هایی از جمله کشتی آزاد و فرنگی، دوومیدانی، والیبال ساحلی، شنا، کاراته، تکواندو، والیبال و فوتسال فعالیت داشتند.

وی ادامه داد: حاصل این فعالیت‌ها در سال گذشته کسب هفت مدال طلا، هشت مدال نقره و هشت مدال برنز و در مجموع ۲۳ مدال کشوری بود.

ایزدبین بیان کرد: ۱۴ ورزشکار البرزی نیز در رشته‌های مختلف به اردوهای تیم ملی دعوت شدند و استان البرز در چند مرحله میزبان اردوهای تیم‌های ملی بود.

البرز میزبان اردوهای تیم ملی ناشنوایان

وی با اشاره به میزبانی البرز از اردوهای تیم ملی تکواندو و کشتی فرنگی گفت: میزبانی اردوهای ملی از ظرفیت‌های مهم ورزش استان است و در چند مقطع این اردوها در البرز برگزار شد.

رئیس هیأت ورزش ناشنوایان البرز افزود: ورزشکاران و مربیان البرزی در رقابت‌های بین‌المللی نیز حضور داشتند و سه کشتی‌گیر استان در المپیک ژاپن موفق به کسب یک مدال نقره و دو مدال برنز شدند.

ایزدبین همچنین از حضور دو مربی البرزی در ترکیب کادر فنی تیم‌های ملی در رقابت‌های المپیک خبر داد و گفت: این حضور نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه ورزش ناشنوایان استان است.

وی با اشاره به گستردگی فعالیت هیأت ورزش ناشنوایان استان گفت: این هیأت در البرز حدود ۱۲ رشته ورزشی را پوشش می‌دهد و همین موضوع حجم فعالیت آن را افزایش داده است.

رئیس هیأت ورزش ناشنوایان البرز اظهار کرد: تلاش کرده‌ایم مسئولان و رؤسای هیأت‌های ورزشی از میان افراد ناشنوا و آشنا با شرایط این جامعه انتخاب شوند تا مسائل و نیازهای ورزشکاران را بهتر درک کنند.

ایزدبین با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی و ورزش همگانی هیأت افزود: برگزاری جشنواره‌ها، راهپیمایی‌ها و برنامه‌های ورزشی در مناسبت‌های مختلف از جمله دهه فجر و ماه رمضان نیز در دستور کار هیأت قرار داشته است.

صدور کارت ورزشی برای ۵۸۰ ناشنوای البرزی

وی با اشاره به ظرفیت جامعه ناشنوایان استان گفت: براساس آمار بهزیستی، حدود پنج هزار و ۸۰۰ فرد ناشنوا در البرز شناسایی شده‌اند که تاکنون برای حدود ۵۸۰ نفر کارت ورزشی صادر شده است.

رئیس هیأت ورزش ناشنوایان البرز افزود: این آمار نشان می‌دهد ظرفیت زیادی برای توسعه ورزش ناشنوایان در استان وجود دارد و باید افراد بیشتری شناسایی و جذب فعالیت‌های ورزشی شوند.

ضرورت جوان‌گرایی در ورزش ناشنوایان

ایزدبین با تأکید بر ضرورت توجه جدی به استعدادیابی گفت: بسیاری از ورزشکاران فعلی در برخی رشته‌ها پا به سن گذاشته‌اند و اگر برای شناسایی و پرورش نسل جدید اقدام نکنیم، در سال‌های آینده با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی ادامه داد: در مسابقات اخیر کشتی ناشنوایان در ارومیه، دو ورزشکار جوان البرزی برای نخستین‌بار اعزام شدند و حضور آنها می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت‌های آینده باشد.

رئیس هیأت ورزش ناشنوایان البرز تصریح کرد: جوان‌گرایی و شناسایی استعدادهای جدید باید به یکی از اولویت‌های جدی ورزش ناشنوایان تبدیل شود.

ایزدبین از همکاری هیأت ورزش ناشنوایان با بهزیستی و آموزش و پرورش استثنایی استان برای اجرای طرح‌های استعدادیابی خبر داد و گفت: در نیمه دوم سال، برنامه گسترده‌ای برای شناسایی استعدادهای ورزشی در هشت رشته اجرا خواهیم کرد.

وی افزود: هدف این است که ورزشکاران مستعد در سنین پایین شناسایی شوند و پس از آموزش و پرورش حرفه‌ای، مسیر حضور آنها در مسابقات کشوری و آسیایی فراهم شود.

رئیس هیأت ورزش ناشنوایان البرز با تشریح برنامه‌های سال جاری گفت: آماده‌سازی تیم‌های والیبال، کشتی آزاد، تکواندو و کاراته برای حضور در رقابت‌های مختلف کشوری و آسیایی، تشکیل تیم فوتسال بانوان و راه‌اندازی اتاق فکر بانوان از جمله برنامه‌های هیأت است.

ایزدبین اضافه کرد: درخواست میزبانی مسابقات و اردوهای تیم‌های ملی در رشته‌های مختلف نیز ارائه شده و امیدواریم بخشی از این برنامه‌ها در استان البرز برگزار شود.

برگزاری جشنواره ورزشی و برنامه‌های روز جهانی ناشنوایان

وی همچنین از برگزاری جام شهدای ناشنوایان و جشنواره ورزشی به مناسبت هفته جهانی ناشنوایان خبر داد و گفت: تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان ناشنوا، تقدیر از پیشکسوتان و برگزاری همایش روز جهانی ناشنوایان از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

رئیس هیأت ورزش ناشنوایان استان البرز در پایان با قدردانی از مسئولان اداره‌کل ورزش و جوانان، فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان و اعضای مجمع گفت: توسعه ورزش ناشنوایان نیازمند تداوم حمایت‌ها، شناسایی استعدادهای جدید و فراهم کردن زمینه حضور آنان در رقابت‌های حرفه‌ای است.