به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجاتی عصر امروز سه‌شنبه در نشست کارگروه سلامت استان خوزستان اظهار کرد: بارش‌های پرحجم و ورود احتمالی آب‌های آلوده به مناطق شهری و روستایی، سلامت عمومی را تهدید می‌کند؛ بنابراین دستگاه‌های مسئول به‌ویژه در حوزه آبفا و شرکت نفت موظف به اجرای فوری طرح‌های پیشگیرانه هستند.

وی با اشاره به تردد بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانش‌آموز در استان افزود: هم‌زمان با بازگشایی مدارس و احتمال شیوع بیماری‌های تنفسی مانند آنفلوآنزا و کرونا، مجموعه‌های درمانی باید در زمینه تأمین دارو و تمهیدات بهداشتی آمادگی صددرصدی داشته باشند.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان تصریح کرد: شهرداری‌ها و آبفا ملزم به ساماندهی وضعیت فاضلاب اطراف مدارس هستند و شست‌وشوی مخازن آب و نظافت محیط‌های آموزشی باید تا پیش از استقرار کامل دانش‌آموزان به سرانجام برسد.

وی با تأکید بر تشدید نظارت بر مراکز درمانی بیان کرد: بیمارستان‌های دولتی، خصوصی و مطب‌ها باید الگوی کامل رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی باشند و دانشگاه‌های علوم پزشکی موظف‌اند بازرسی‌های میدانی سرزده را در دستور کار قرار دهند.

نجاتی بیان کرد: جلسات کارگروه سلامت خوزستان در طول فصل پاییز به‌صورت مستمر برگزار خواهد شد تا با پایش پدیده اقلیمی ال‌نینو، خطرات زیست‌محیطی و بهداشتی ناشی از بارش‌های زودهنگام و سیل‌آسا در سطح استان به حداقل برسد.