به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست شامگاه سهشنبه در آیین افتتاح مسجد بازسازیشده صاحبالزمان(عج) تبریز، با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به انسجام، همیاری و همدلی نیاز داریم.
وی افزود: دشمن تلاش میکند با ایجاد فشار و جنگ، مردم را تحت فشار قرار دهد، اما ایستادگی مردم و نیروهای مسلح و رهبری مقام معظم رهبری زمینه دفاع از منافع ملی و اقتدار کشور را فراهم کرده است.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به حضور خیران و نیکوکاران در عرصههای مختلف اجتماعی ادامه داد: افرادی که بخشی از منافع خود را برای کمک به دیگران اختصاص میدهند و دغدغه حمایت از نیازمندان را دارند، سرمایهای ارزشمند برای جامعه به شمار میروند.
سرمست با تأکید بر ضرورت تقویت این فرهنگ در جامعه گفت: روحیه نوعدوستی و کمک به نیازمندان باید مورد حمایت قرار گیرد و زمینه برای مشارکت بیشتر خیران در امور اجتماعی فراهم شود.
توزیع بستههای حمایتی همزمان با افتتاح مسجد
در این آیین، همزمان با افتتاح مسجد بازسازیشده صاحبالزمان(عج) تبریز، ۵۰۰ بسته مهر تحصیلی و بستههای معیشتی میان نیازمندان توزیع شد و سه سری جهیزیه کامل نیز به زوجهای نیازمند اهدا شد.
این اقدام با هدف حمایت از خانوادههای نیازمند و کمک به تأمین بخشی از نیازهای تحصیلی و معیشتی آنان انجام شد.
افتتاح مسجد صاحبالزمان(عج) و اجرای برنامههای حمایتی همزمان با آن، با حضور بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، برگزار شد.
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