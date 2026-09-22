به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر سهشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار و اقدام مشترک آذربایجان شرقی، با اشاره به همراهی اصناف، اتحادیهها و بازاریان استان در شرایط جنگی اظهار کرد: همکاری میان بخشهای مختلف بازار و دستگاههای اجرایی موجب شد بازار استان در این دوره عملکرد قابل توجهی داشته باشد.
وی بر ضرورت تداوم این همکاریها برای مدیریت بازار تأکید کرد و افزود: بخشی از مشکلات موجود برطرف شده و مسائل باقیمانده نیز باید با همکاری دستگاههای مسئول و به شکل ویژه پیگیری شود.
استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اهمیت نظارت بر کالاها و خدمات سلامتمحور، خواستار اجرای گشتهای مشترک میان اتحادیهها و تعزیرات حکومتی در داروخانهها و مراکز عرضه تجهیزات پزشکی شد.
سرمست همچنین بر برگزاری منظم جلسات کارشناسی با حضور اتحادیهها و اصناف تأکید کرد و گفت: نظارت در حوزه سلامت باید با حساسیت بیشتری دنبال شود و اجازه داده نشود کالاهای غیراستاندارد در اختیار مردم قرار گیرد.
وی تصریح کرد: در تأمین کالاهای اساسی و سلامتمحور از ظرفیتهای قانونی موجود استفاده شده است، اما سلامت مردم برای مدیریت استان قابل معامله نیست.
ضرورت اطلاعرسانی شفاف درباره عملکرد بازار
استاندار آذربایجان شرقی اطلاعرسانی درباره اقدامات دستگاههای مسئول در حوزه تنظیم بازار را ضروری دانست و گفت: مردم باید در جریان عملکرد ستاد تنظیم بازار و نتایج بازرسیها قرار گیرند.
وی افزود: هر دستگاه باید در حوزه مسئولیت خود، اقدامات انجامشده و برنامههای پیشرو را برای افکار عمومی تبیین کند و در برابر مسائل و مشکلات موجود پاسخگو باشد.
سرمست همچنین بر ضرورت پیشبینی و مدیریت مسائل مرتبط با کالابرگ تأکید کرد و خواستار جمعبندی مشکلات این حوزه و تدوین برنامههای لازم تا پایان سال شد.
وی درباره نوسانات قیمت مرغ نیز گفت: با استفاده از پیشبینیهای انجامشده باید زمینه کاهش نوسانات این بازار فراهم شود.
استاندار آذربایجان شرقی نقش جهاد کشاورزی در حمایت از تولیدکنندگان را مهم دانست و اظهار کرد: کشاورزان باید درباره وضعیت بازار محصولات خود اطمینان داشته باشند و در زمینه آموزش، ارائه اطلاعات و خرید تضمینی مورد حمایت قرار گیرند.
تشدید بازرسیها همزمان با بازگشایی مدارس
سرمست با اشاره به افزایش تقاضا در آستانه بازگشایی مدارس، بر تشدید نظارت بر بازار تأکید کرد و گفت: بازرسیها باید با دقت بیشتری انجام شود تا خانوادهها هنگام خرید لوازم و ملزومات مدارس با مشکل مواجه نشوند.
وی همچنین خواستار تقویت نظارت بر بازار طلا شد و افزود: با همکاری تعزیرات حکومتی، سازمان صمت و اداره استاندارد باید از عرضه طلای غیراستاندارد به مردم جلوگیری شود.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به برگزاری رویداد «ایران در آذربایجان شرقی» گفت: این رویداد با هدف معرفی ظرفیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان برگزار شد و جشنوارههای مختلف نیز برای معرفی محصولات آذربایجان شرقی به بازارهای داخلی و خارجی شکل گرفت.
سرمست با اشاره به عملکرد استان در حوزه سرمایهگذاری و تأمین کالاهای اساسی، آذربایجان شرقی را دارای جایگاه مناسبی در این بخشها دانست.
وی در پایان بر ضرورت شناسایی عوامل ایجاد نارضایتی عمومی تأکید کرد و گفت: دستگاههای اجرایی باید مسائل حوزه مسئولیت خود را پیشبینی و برای پیشگیری از شکلگیری نارضایتیها اقدام کنند و پاسخگویی به مردم از سیاستهای مهم مدیریت استان است.
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