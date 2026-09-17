به گزارش خبرنگار، بهرام سرمست عصر پنجشنبه در نشست صمیمی وزیر جهاد کشاورزی با تولیدکنندگان و بهرهبرداران حوزه کشاورزی بناب که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: سیاستهای دولت و وزارت جهاد کشاورزی در شرایط کنونی کشور، موجب تحیر بسیاری از تحلیلگران شده و مدیریت کشور در این شرایط نیازمند تصمیمگیریهای دقیق و استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود است.
وی با اشاره به شرایط کشور افزود: ما کشوری هستیم که درگیر جنگ و شرایطی ناجوانمردانه و غیرقابل پیشبینی هستیم و در چنین وضعیتی باید امور کشور را بهگونهای مدیریت کنیم که تولید، تأمین نیازهای اساسی و امنیت غذایی مردم با کمترین آسیب ادامه پیدا کند.
استاندار آذربایجانشرقی ادامه داد: پس از تفویض اختیارات به استانداران، تلاش کردیم از این ظرفیت در مسیر تأمین امنیت غذایی، پشتیبانی از شرایط جنگ و تسهیل امور تولید استفاده کنیم و هرجا با مشکل بروکراتیک در زمینه واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه، ماشینآلات، قطعات و سایر اقلام مورد نیاز برای تأمین امنیت غذایی مواجه شدیم، از این اختیارات برای رفع موانع استفاده کردیم.
سرمست با تأکید بر جایگاه وزارت جهاد کشاورزی در زندگی روزمره مردم گفت: وزارت جهاد کشاورزی بیشترین ارتباط را با سفره مردم و تأمین امنیت غذایی دارد و به همین دلیل، تصمیمگیری درباره مسائل این حوزه باید مبتنی بر شناخت دقیق مشکلات و واقعیتهای موجود در میدان باشد.
وی افزود: برای پیدا کردن راهکارهای عملی و سیاستگذاری اصولی، باید مشکلات و راهکارها را از زبان خود بهرهبرداران و فعالان حوزه کشاورزی بشنویم. اگر بتوانیم مسائل را بدون واسطه از تولیدکنندگان و بهرهبرداران دریافت کنیم، نیمی از مسیر را طی کردهایم و بخش دیگر مسیر به شرایط منطقهای و معادلات بینالمللی بستگی دارد.
استاندار آذربایجانشرقی همچنین به برنامهریزی برای معرفی ظرفیتهای استان اشاره کرد و گفت: در این شرایط از رسانه ملی دعوت کردیم تا رویداد «ایران جان» و هفته آذربایجانشرقی را همزمان با سفر وزیر جهاد کشاورزی و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار کند تا ظرفیتها و توانمندیهای استان بیش از پیش معرفی شود.
سرمست در ادامه با اشاره به مسائل مطرحشده از سوی فعالان بخش کشاورزی بناب اظهار کرد: نوسانات قیمت، مطالبات گندمکاران و سایر چالشهایی که در این نشست مطرح شد، بخشی از مسائل و دغدغههای حوزه کشاورزی است که باید با نگاه میدانی، تصمیمگیری دقیق و همکاری دستگاههای مسئول برای آنها راهکارهای اجرایی پیدا کرد.
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