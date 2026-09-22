به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد هنری «دی‌آر» هم زمان با آغاز هفته دفاع مقدس از روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، به مدت ۳ روز در سالن خزر این مجموعه برگزار می‌شود. هنرمندان شرکت‌کننده در این رویداد، با آثار خود در قالب عکس، پژوهش، پوستر و همچنین با نمایشنامه‌خوانی، هشت سال دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان را روایت خواهند کرد.

این رویداد می‌کوشد با بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان، پژوهشگران و صاحبان اندیشه، بستری برای روایت هنری گذشته، بازخوانی تجربه‌های امروز و انتقال مفاهیم دفاع و مقاومت به نسل‌های آینده فراهم آورد.

همچنین، نمایشگاه نقاشی‌های معصومه یعقوبی‌زاده با عنوان «جغرافیای خاموش» از ساعت ۱۶ روز جمعه ۳ مهر، در فرهنگسرای ارسباران آغاز به کار خواهد کرد.

یعقوبی‌زاده درباره برگزار این نمایشگاه گفت: برای من نقاشی، گفتگویی خاموش میان من و بوم است؛ جایی که رنگ‌ها و پیکره‌ها پیش از آنکه من آنها را بشناسم، خودشان ظاهر می‌شوند. در «جغرافیای خاموش» تلاش کرده‌ام لحظه‌هایی از حضور، خاطره، سکوت و محوشدن را دنبال کنم، بی‌آنکه معنایی قطعی به آنها بدهم. هر اثر برای من سرزمینی‌ است که در مسیر نقاشی کشف شده، نه از پیش طراحی‌شده. امیدوارم هر بیننده در این جغرافیای شخصی، ردی از خاطره و احساس خودش را پیدا کند.

همچنین بهمن زارعیان در بیانیه این نمایشگاه درباره آثار یعقوبی‌زاده نوشته است: «او مسافر سرزمینی است که رنگ‌هایش نام قطعی ندارد؛ جایی که نور خود را در سکوت پنهان کرده است و انگاری جهان در مرزِ بودن و نبودن ایستاده است. برای او خاکستری، پایان رنگ نیست، که آغازِ دیدن است؛ لحظه‌ای که جهان از دوگانگی عبور می‌کند و بر وحدت لرزان اما روشن می‌رسد. درست مانند لحظه گرگ و میش. او جهان را توضیح نمی‌دهد، آن را به یاد می‌آورد، مثل خوابی واقعی‌تر از بیداری، مثل اعتراضی نجواگونه که زن در این میان صدای اصلی هستی‌ست. این نمایشگاه، نمایشِ درون اوست و اقلیمش جایی‌ست که در آن حقیقت نرم گام برمی‌دارد و در خاکستری‌ها، همه‌ رنگ‌ها را آشتی می‌دهد. او در جهان مه‌آلود ایستاده است اما همه‌جا را به وضوح می‌بیند.»

در این نمایشگاه، ۱۵ اثر به سبک اکسپرسیونیسم و آبستره و با تکنیک اکریلیک در معرض دید قرار خواهد گرفت.

معصومه یعقوبی‌زاده، فارغ‌التحصیل رشته اقتصاد، از سال ۷۳ نقاشی را نزد اساتید شاخصی مانند علی پتگر، فریبا سلطانی، یعقوب عمامه‌پیچ، شهباز سلمانی، ایرج شایسته‌پور آموخته و از سال ۹۰ فعالیت حرفه‌ای خود را در رشته نقاشی آغاز کرده است.

نمایشگاه «جغرافیای خاموش» با آثار نقاشی معصومه یعقوبی‌زاده، روز جمعه ۳ مهر ساعت ۱۶ برگزار می‌شود. علاقه‌مندان به هنرهای تجسمی، می‌توانند تا روز ۱۳ مهر، هر روز از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۸ از آثار این هنرمند، در فرهنگسرای ارسباران به نشانی خیابان شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا، گالری هنر، بازدید کنند.