دیدار عراقچی با وزیران امور خارجه سوئیس و ایتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر؛ سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان که بعدازظهر دوشنبه در رأس یک هیئت دیپلماتیک وارد نیویورک مقر سازمان ملل متحد شد، در حاشیه اجلاس هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل با همتایان خود دیدار و گفتوگو کرد.
دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با همتای ایتالیایی
وزیر امور خارجه کشورمان با وزیر خارجه ایتالیا دیدار و گفتوگو کرد.
دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با همتای سوئیسی
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، صبح امروز سهشنبه در حاشیه اجلاس با ایگنازیو کاسیس وزیر امور خارجه سوئیس دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار درباره روابط دوجانبه ایران-سوئیس و تحولات منطقهای و بینالمللی گفتوگو و تبادل نظر شد.
وزیر امور خارجه کشورمان با تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات منطقهای متعاقب حملات تجاوزکارانه آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران و تداوم اقدامات مداخلهجویانه، محاصره دریایی و جنگ اقتصادی علیه مردم ایران، مسئولیت کلیه کشورها برای صیانت از منشور ملل متحد و حقوق بینالملل به ویژه اصل منع توسل به زور را خاطرنشان کرد و با اشاره به جنایات جنگی ارتکابی آمریکا- اسرائیل علیه ایران در جریان تجاوزهای نظامی یک سال و نیم اخیر، بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای دفاع قاطعانه از امنیت و حاکمیت ملی خود تاکید کرد.
وزیر امور خارجه با اشاره به پیمانشکنیهای مکرر آمریکا از جمله نقض تفاهم اسلامآباد و تشدید اعمال تجاوزکارانه علیه ایران، مسئولیت جامعه جهانی برای پاسخگو کردن آمریکا به علت پیامدهای اقدامات متخلفانه آن کشور را یادآور شد.
عراقچی همچنین با بیان نقضهای فاحش حقوق بشردوستانه از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی و ارتکاب جنایات جنگی متعدد از جمله فاجعه میناب و لامرد، وظیفه همه کشورهای عضو کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ برای مجازات جنایتکاران وفق قاعده بنیادین «رعایت و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه بینالمللی» را خاطرنشان کرد و هشدار داد که بیتفاوتی در قبال نسلکشی و جنایات جنگی و تداوم بیکیفرمانی برای جنایتکاران پیامدهایی بسیار گسترده برای کل جهان و همه کشورها خواهد داشت.
در این دیدار درباره همکاریهای ایران-سوئیس برای کمک به تقویت صلح و ثبات در منطقه نیز گفتوگو و تبادل نظر کردند.
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